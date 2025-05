Una scossa di terremoto oggi di magnitudo 2.1 della Scala Richter è stata rilevata questa mattina – precisamente alle ore 8:52 – nella zona di San Marco in Lamis (comune in provincia di Foggia) a una profondità di 17 chilometri e il sisma – anche se di bassa intensità – è stato percepito chiaramente da alcuni residenti nei comuni vicini, tra cui San Giovanni Rotondo e San Severo: in queste aree è stato possibile avvertire distintamente la vibrazione del terremoto oggi.

Terremoto Campi Flegrei/ Tiziana Vanorio: “Il sottosuolo funziona come una pentola a pressione...”

Secondo i dati dell’INGV, non si registrano danni a persone o edifici, un dato rassicurante ma che ribadisce la sensibilità sismica del Gargano dove piccole scosse sono frequenti per via della particolare conformazione del terreno; il terremoto di oggi rientra infatti in un’attività geologica considerata normale, si tratta di assestamenti delle placche che si trovano sotto l’Appennino e che – ogni tanto – si fanno sentire in superficie provocando delle vibrazioni del suolo.

Terremoto oggi, 16 maggio 2025 Palazzuolo sul Senio (FI) M 2.2/ Ultime Ingv: seconda scossa magnitudo 2.1

Per chi vive nei pressi dell’epicentro del terremoto oggi – come a Rignano Garganico, Apricena o nei piccoli borghi limitrofi – è sempre prudente verificare lo stato delle abitazioni (soprattutto se datate o situate in zone isolate) e assicurarsi che mobili pesanti siano fissati alle pareti per ridurre il rischio di incidenti in caso di nuove scosse; anche se la magnitudo del terremoto oggi è bassa, la prevenzione non è mai eccessiva e consigliamo quindi di tenere a portata di mano una torcia, una copia dei documenti, una piccola scorta d’acqua (precauzioni semplici che possono fare la differenza in caso di emergenza).

Terremoto Campi Flegrei/ Mastrolorenzo: “Va aumentato grado di allerta, l'escalation è imprevedibile”

Inoltre, chi ha avvertito il terremoto oggi può contribuire alla mappatura dell’evento compilando il questionario online “Hai sentito il terremoto?”, disponibile sul sito dell’INGV.

Terremoto oggi: perché il Gargano trema e come restare informati

Il terremoto di oggi ci ricorda come il Gargano sia una zona particolarmente coinvolta nei movimenti sismici e – anche se nella maggior parte dei casi si tratta di eventi lievi – la vicinanza tra rilievi montuosi e costa adriatica crea dinamiche geologiche da monitorare che, nel tempo, possono generare piccole scosse come quella di terremoto oggi che ha avuto luogo questa mattina; la provincia di Foggia – in particolar modo – è già nota per episodi simili.

Oggi, fortunatamente, la costruzione antisismica e i sistemi di monitoraggio rendono il rischio molto più contenuto ma l’informazione resta fondamentale; non serve allarmarsi ma serve sapere cosa fare come conoscere le vie di fuga, i punti sicuri all’interno della propria abitazione e i numeri da chiamare in caso di emergenza, fattori che possono fare la differenza nei casi come quello del terremoto oggi.

Per restare aggiornati, consigliamo di seguire i canali ufficiali dell’INGV, oppure scaricare app come “Terremoti INGV”, che inviano notifiche in tempo reale e indicano l’intensità, la localizzazione e la profondità di ogni terremoto e – anche una lieve scossa – come quella del terremoto oggi, è un’occasione per esercitare la propria consapevolezza.

Chi vive nei comuni più vicini all’epicentro – San Marco in Lamis, Cagnano Varano, San Giovanni Rotondo – può rivolgersi alla Protezione Civile o ai vigili urbani per controlli su scuole, uffici pubblici o strutture critiche; inoltre, verificare la presenza di crepe o altri segnali può prevenire rischi futuri e garantire maggiore serenità in un territorio dove – a volte – la terra si fa sentire.