Terremoto oggi, domenica 18 maggio 2025, quando una leggera scossa è stata avvertita poco dopo le 5:30 del mattino nella zona tra Crotone e Cutro, in Calabria, con una magnitudo di 2.0 della scala Richter, sufficiente per essere percepita ma troppo debole per causare danni; il terremoto oggi ha avuto il suo epicentro a 7 chilometri da Cutro – a circa 23 chilometri di profondità – così come confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica che invita chi l’ha sentita a compilare un breve questionario online, utile a raccogliere dati fondamentali per comprendere e analizzare meglio l’evento.

La scossa di terremoto oggi è stata registrata anche nei comuni vicini, da Scandale a Isola di Capo Rizzuto, dove vivono oltre 100mila persone e, al momento, non ci sono segnalazioni di danni a case o strade, ma la Protezione Civile ricorda di mantenere alta l’attenzione, soprattutto in una regione come la Calabria, abituata a fenomeni simili e in cui anche piccoli eventi possono rappresentare un campanello d’allarme da non ignorare.

Raccomandiamo di controllare che mobili o oggetti pesanti siano ben fissati, evitare di correre o usare scale se non strettamente necessario, e tenere sempre a portata una torcia e un telefono carico, nel caso di eventuali repliche, anche se di solito scosse così lievi (come quella del terremoto oggi) non sono seguite da eventi più forti.

Terremoto oggi: cosa sapere e come comportarsi in Calabria

Il terremoto oggi – anche se di bassa intensità – ci ricorda che la Calabria è una delle aree più attive d’Italia per movimenti geologici, e, anche se il sisma oggi non ha generato allarme, è sempre utile sapere come comportarsi: consigliamo di condividere informazioni utili provenienti da fonti affidabili e verificate e aiutare chi potrebbe trovarsi in difficoltà (soprattutto anziani o chi vive in abitazioni più vecchie) e di non farsi prendere dal panico, perché scosse di questo livello raramente nascondono pericoli maggiori.

Chi abita in zone rurali o in collina dovrebbe controllare che non si siano verificati smottamenti o cedimenti improvvisi lungo le strade, mentre chi vive in città può approfittare dell’occasione per informarsi sui punti di raccolta sicuri indicati dal proprio comune; intanto, l’Istituto Nazionale di Geofisica continua a monitorare la zona e sul sito ufficiale è possibile vedere in tempo reale dove è avvenuto il terremoto oggi, quanto è stato forte e se ci sono state altre scosse nelle ultime ore.

Ricordiamo inoltre, che compilare il questionario online aiuta gli esperti a raccogliere informazioni più dettagliate sul terremoto oggi, utili per la comprensione dell’episodio e per proteggere meglio i cittadini in futuro.