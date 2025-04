Un terremoto oggi di magnitudo ML 2.2 ha interessato questa mattina la provincia di Catanzaro, con epicentro localizzato a soli 3 km a nord-ovest di Miglierina: la scossa – registrata alle ore 09:53:50 (ora italiana) – è avvenuta a una profondità di 6 km ed è stata rilevata dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto oggi fa parte di un’area geologicamente attiva per la sua vicinanza alla fascia appenninica calabrese, dove il movimento delle placche rende frequenti fenomeni sismici di bassa e media intensità.

I comuni entro 20 km dall’epicentro includono località come Lamezia Terme (11 km a est) e Catanzaro (15 km a nord-ovest), rispettivamente con oltre 70.000 e 90.000 abitanti; nonostante la magnitudo bassa, la superficialità dell’ipocentro potrebbe aver reso il terremoto oggi percepibile in alcuni dei 40 centri abitati nel raggio, tra cui Tiriolo, Pianopoli e Marcellinara.

Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o infrastrutture, ma suggeriamo comunque di verificare sempre lo stato degli edifici – soprattutto nelle zone storiche o in strutture più vulnerabili – e di tenere a portata un kit di emergenza con acqua, torcia e documenti importanti.

Ricordiamo che, anche per scosse lievi, è fondamentale mantenere la calma e seguire le indicazioni della Protezione Civile; chi avesse avvertito il terremoto oggi può contribuire alla ricerca scientifica compilando il questionario online disponibile sul sito dell’INGV.

Terremoto oggi: consigli utili per la sicurezza e monitoraggio continuo

Il terremoto oggi nel catanzarese – anche se di modesta entità – conferma l’attività sismica della Calabria, regione classificata a rischio medio-alto; la presenza di centri abitati come Lamezia Terme e Catanzaro – entrambi a meno di 15 km dalla zona colpita – ribadisce l’importanza di un’attenzione costante alla sicurezza antisismica.

I dati raccolti dall’INGV restano fondamentali per comprendere l’evoluzione geologica del territorio e migliorare gli interventi di mitigazione; raccomandiamo – nell’eventualità di più intense – di ripararsi sotto mobili robusti, lontani da vetri o oggetti pesanti, e di non utilizzare ascensori.

Per chi abita nelle aree interessate dal terremoto oggi, può essere utile informarsi sulle norme edilizie antisismiche; inoltre, consigliamo di scaricare app come “INGV Terremoti” per ricevere aggiornamenti in tempo reale.