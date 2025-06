Terremoto oggi, 19 giugno 2025: scossa di magnitudo 2.0 tra Maletto e Randazzo (CT), nessun danno ma attività sismica ancora attiva nella zona etnea

Una nuova scossa di terremoto oggi si è verificata nella notte tra martedì e mercoledì nella Sicilia orientale, a pochi chilometri da Maletto, paese etneo che si trova sul versante nord-occidentale dell’Etna, in una zona montuosa e già soggetta a movimenti geologici negli ultimi giorni; il terremoto oggi, secondo quanto comunicato dall’INGV, è stato individuato all’1:38 ora italiana, con una magnitudo di 2.0 della scala Richter e una profondità di 23 chilometri.

L’epicentro del terremoto oggi si trova nelle vicinanze di Maletto, a pochi chilometri da Randazzo e Bronte, ma il sisma è stato verosimilmente avvertito anche nei comuni più vicini del versante messinese come Santa Domenica Vittoria, Roccella Valdemone, Moio Alcantara e Cesarò, un’area abitata da migliaia di persone, dove il silenzio notturno potrebbe aver permesso a qualcuno di percepire la scossa di terremoto oggi nonostante la bassa intensità.

Le città più grandi, come Catania, Acireale e Messina, distano dai 35 ai 70 chilometri dall’epicentro del terremoto oggi, e non risultano al momento segnalazioni di danni o problemi particolari, ma resta alta l’attenzione sul territorio che, com’è risaputo, è definito a rischio sismico medio-alto.

Terremoto oggi: nessun danno ma attenzione alta, ecco cosa fare in caso di nuove scosse

Il terremoto oggi è stato leggero, ma è comunque importante ribadire che l’evento non è un caso isolato ma fa parte di un contesto di attività geologica che nelle ultime settimane ha riguardato diverse aree tra il versante nord dell’Etna e i Nebrodi, zone dove la terra si muove spesso anche senza fare danni, ma dove ogni piccolo segnale andrebbe letto con prudenza e consapevolezza.

Noi suggeriamo, in casi come questi, di tenersi sempre informati tramite fonti ufficiali, evitare allarmismi ma anche non sottovalutare le indicazioni – sapere dove rifugiarsi in casa, evitare zone vicine a muri instabili o scaffali pesanti, e mantenere la calma – sono gesti semplici ma importanti quando la vibrazione è più forte del previsto.

La scossa di terremoto oggi è stata individuata a 23 chilometri di profondità, un dato che, insieme alla magnitudo, ne ha limitato l’impatto in superficie, ma la zona rimane attiva, e il fatto che il terremoto oggi sia avvenuto in piena notte non deve farci abbassare la guardia; i piccoli comuni coinvolti, da Maletto a Maniace, da Moio Alcantara a Floresta, si trovano in aree dove ogni singolo movimento viene monitorato e osservato con attenzione.

Noi consigliamo, in caso di nuove scosse, di seguire comportamenti semplici ma efficaci: uscire all’aperto solo se in sicurezza, evitare ascensori, proteggersi sotto architravi solide o tavoli robusti se si è in casa, e tenere sempre a disposizione acqua e farmaci essenziali. Il terremoto oggi non ha avuto conseguenze, ma fa parte di una dinamica naturale che qui, alle pendici dell’Etna, non sorprende mai del tutto.