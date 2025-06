Una lieve scossa di terremoto oggi, lunedì 2 giugno 2025, si è verificata nell’Appennino modenese, con epicentro a circa 1 km a nord-ovest di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena; il sisma, individuato alle 7:00 ora italiana, ha raggiunto una magnitudo di 2.1 della scala Richter e una profondità calcolata di 28 chilometri, valori che – come sempre – potrebbero essere soggetti a piccoli aggiustamenti in base alle analisi successive.

Terremoto oggi, 31 maggio 2025 Calascibetta (EN) M 2.1/ Ultime Ingv: scossa avvertita a Leonforte e Nicosia

Anche se il terremoto oggi non è stato particolarmente intenso, è possibile che sia stato comunque avvertito da diversi residenti, soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro come Polinago, Lama Mocogno, Serramazzoni e Montese, comprensibile, quindi, un certo allarme, anche se non risultano danni a persone o cose; la zona interessata si trova al confine tra la pianura emiliana e l’Appennino (area in cui scosse modeste si verificano con una certa regolarità) e anche spesso non vengono percepite, sono comunque monitorate con una certa costanza.

Terremoto oggi, 30 maggio 2025 Pescasseroli (AQ) M. 2.9/ Ultime Ingv: sciame sismico magnitudo tra 2.0-2.9

Nei casi come il terremoto oggi, è sempre consigliabile non sottovalutare nemmeno i sismi più leggeri: mantenere la calma e disporre di un piano di sicurezza è fondamentale, non tanto per l’evento in sé, quanto per una maggiore prontezza nel caso di scosse più intense; Pavullo nel Frignano, il centro più popolato, vede coinvolti circa 17 mila abitanti, ma la scossa potrebbe essere stata percepita anche nei comuni di Sestola, Zocca, Guiglia e Castel d’Aiano.

Anche se episodi come il terremoto oggi raramente provocano conseguenze concrete, è utile contribuire alla raccolta con la compilazione del questionario sul sito dell’INGV; le città più grandi come Modena, Bologna e Reggio Emilia, situate tra i 30 e i 45 km di distanza, non riportano conseguenze, ma anche in queste aree, la scossa potrebbe essere stata leggermente percepita, specialmente nei piani alti degli edifici o in zone particolarmente silenziose.

Terremoto Campi Flegrei, Di Vito: “Il bradisismo continua ma sismicità ridotta”/ “L'emissione di gas...”

Terremoto oggi: cosa fare e come restare informati

È utile, in particolare per chi vive in aree come quella del Frignano coinvolta nel terremoto oggi, informarsi in modo corretto e senza allarmismi: qui, la presenza di montagne e di costruzioni meno recenti possono rafforzare la percezione delle scosse, rendendole più impattanti anche se lievi e, in questi casi, conviene tenere a mente alcune semplici regole di comportamento come allontanarsi da vetri e oggetti sospesi, ripararsi sotto un tavolo solido e, se si è all’esterno, evitare di sostare vicino a edifici, alberi o linee elettriche.

Il terremoto oggi –anche se rapido ed esente da conseguenze – rappresenta un’occasione utile per ripassare queste misure di sicurezza e assicurarsi che siano chiare anche ai bambini e agli anziani, le categorie più fragili in situazioni di emergenza: Pavullo e i comuni vicini si trovano in una zona che presenta una certa frequenza ai movimenti geologici ed episodi come quello del terremoto oggi rientrano in questo contesto, non provocano preoccupazioni particolari, ma servono a mantenere alta l’attenzione.

Anche le città di Pistoia, Carrara e Firenze, anche se più lontane – tra i 45 e i 70 chilometri dall’epicentro – potrebbero aver avvertito leggere oscillazioni, in particolare nei quartieri collinari o nelle aree più tranquille; in generale, il consiglio è di informarsi sempre attraverso canali ufficiali come INGV o Protezione Civile, evitando di affidarsi a notizie non verificate diffuse sui social, in quanto la corretta informazione è il primo strumento per affrontare con lucidità le scosse, anche se lievi, come quella del terremoto oggi.