Un terremoto oggi – 2 maggio 2025 – di magnitudo 2.4 ha interessato la zona di Arquata del Tronto – in provincia di Ascoli Piceno – a una profondità di 11 km, alle 02:07 italiane: l’epicentro, localizzato a soli 8 km da Arquata del Tronto, ha provocato una certa preoccupazione, soprattutto per le aree vicine come Accumoli e Norcia, che sono state già colpite da eventi sismici in passato.

Terremoto Campi Flegrei, nuovo decreto in arrivo/ Stop a mutui e finanziamenti per famiglie sfollate

Anche se non sono stati segnalati danni strutturali gravi o feriti, il terremoto oggi è stato monitorato attentamente dalle autorità che sono rimaste in costante comunicazione con la popolazione per fornire aggiornamenti tempestivi; suggeriamo a chi vive in queste aree di seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali, di mantenere la calma e di rimanere pronti a rispondere a qualsiasi nuova scossa, dato che il rischio di assestamenti in seguito al terremoto oggi è sempre presente.

Terremoto oggi, 1 maggio 2025 San Donaci M 2.2/ Ultime Ingv: altra scossa nel Mar Adriatico

È importante restare informati tramite le autorità locali, che continuano a monitorare la situazione e rimanere in costante aggiornamento per garantire la sicurezza delle persone nelle aree colpite dal terremoto oggi, quindi consigliamo di seguire le indicazioni di Protezione Civile.

Terremoto oggi: scossa nel Mare di Sardegna M 2.6

Un altro terremoto oggi di magnitudo 2.6, ha coinvolto il Mare di Sardegna alle 05:18 italiane a una profondità di 13 km; nonostante la magnitudo sia superiore a quella del terremoto di Arquata del Tronto, la scossa nel Mare di Sardegna non ha avuto un impatto diretto sulle aree abitate, dato che l’epicentro si trovava a 88 km a ovest di Sassari, in una zona marittima, di conseguenza il sisma ha suscitato meno preoccupazione in quanto la sua profondità e la posizione in mare aperto ne hanno limitato la percezione.

Terremoto Campi Flegrei, il bollettino/ Solo 57 scosse, bradisismo in diminuzione: “1 cm al mese”

Nessun danno a persone o strutture è stato segnalato e ciò ha contribuito a mantenere la calma tra la popolazione ma non bisogna abbassare la guardia: anche se l’evento non ha avuto gravi conseguenze, il terremoto oggi ci ricorda della necessità di un monitoraggio continuo. Consigliamo dunque di seguire gli aggiornamenti e di rimanere vigili; la Protezione Civile continua a monitorare l’attività sismica, diffondendo le informazioni necessarie per garantire la sicurezza della popolazione.