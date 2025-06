Terremoto oggi, 20 giugno 2025: sequenza sismica in provincia di Foggia e due scosse nel Trevigiano, nessun danno, monitoraggio in corso in entrambe le zone

Un terremoto oggi si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì 20 giugno al largo della Costa Garganica, in provincia di Foggia, dove l’INGV ha individuato una scossa di magnitudo 2.4 gradi della scala Richter alle ore 2:17 italiane a una profondità di circa 3 chilometri: il terremoto oggi è stato il più considerevole tra gli undici registrati nella stessa fascia oraria, tra l’1:01 e le 4:06, tutti con intensità compresa tra 1.4 e 2.4, avvenuti lungo la costa che si affaccia sull’Adriatico.

Terremoto oggi, 19 giugno 2025 Maletto (CT) M 2.0/ Utime Ingv: scossa avvertita anche nel messinese

L’epicentro del terremoto oggi, secondo quanto diffuso dalla Sala Sismica INGV di Roma, si colloca nelle coordinate 41.9557 nord e 15.5193 est, a pochi chilometri in linea d’aria da San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale e Apricena, comuni che rientrano nell’area potenzialmente interessata ma nei quali, al momento, non si segnalano danni né criticità di alcun tipo: nessuna interruzione ai servizi pubblici, nessun allarme scattato e nessuna richiesta di intervento.

Terremoto oggi, 18 giugno 2025 Cittareale (RI) M 2.2/ Ultime Ingv: nessun danno, avvertito ad Amatrice

Il terremoto oggi è stato percepito in modo leggero solo da una parte della popolazione nei centri abitati più vicini alla costa, soprattutto perché la profondità ridotta ha aumentato la sensibilità della scossa anche se la magnitudo è rimasta contenuta; vi suggeriamo, come sempre in questi casi, di non sottovalutare nemmeno le scosse più leggere, di osservare se vi siano cambiamenti visibili nelle strutture, come crepe o scricchiolii anomali, e in caso di dubbi, contattare i tecnici per un controllo.

Nel frattempo, in caso di altro terremoto oggi, è buona norma sapere dove ci si trova, evitare di collocare oggetti pesanti sopra il letto o vicino a zone di passaggio, ed essere consapevoli delle uscite di emergenza in casa o nel condominio.

Terremoto oggi, 15 giugno 2025 Isole Eolie M 3.3/ Ultime Ingv: sequenza notturna, altra scossa nel Mar Ionio

Terremoto oggi: due scosse nella zona di Tarzo (TV), nessuna segnalazione di danni

Un secondo terremoto oggi ha avuto luogo sempre nella notte nel Trevigiano, in Veneto, dove due scosse sono avvenute nel comune di Tarzo – la prima alle ore 4:51 con magnitudo 2.4 e la seconda poco dopo le 5:27 con intensità 2.2 – entrambe con epicentro a breve distanza dal centro abitato e a una profondità compresa tra 11 e 12 chilometri; le coordinate geografiche del primo sisma sono 45.9715 di latitudine e 12.2138 di longitudine, mentre la seconda scossa è stata rilevata a 45.9752 e 12.2217 e i comuni coinvolti si trovano a pochi chilometri l’uno dall’altro, in un’area di cui fanno parte anche Vittorio Veneto, Refrontolo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo.

Anche in questo caso il terremoto oggi non ha provocato conseguenze particolari né è stato avvertito violentemente dalla popolazione – la maggior parte dei residenti non ha percepito le scosse oppure le ha interpretate come vibrazioni momentanee, senza allarmarsi o segnalare anomalie, ma ad ogni modo, la vicinanza a numerosi centri abitati rende utile ricordare alcune misure pratiche, come evitare di affollare le scale in caso di scossa, individuare i punti più sicuri della casa – sotto architravi o tavoli robusti – e prepararsi con piccoli accorgimenti per affrontare eventuali emergenze future.

Il terremoto oggi, in entrambe le zone interessate, fa parte dell’ attività sismica di queste aree ma richiama ancora una volta l’importanza di conoscere bene il contesto in cui si vive, di sapere a chi rivolgersi e di mantenere la calma in caso di nuove scosse, anche se di leggera entità.