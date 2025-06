Terremoto oggi, sabato 21 giugno: due scosse nella notte, una in Calabria e una in Abruzzo. Nessun danno ma si raccomanda attenzione e prevenzione

Una nuova scossa di terremoto oggi si è verificata nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2025 lungo la costa calabra sud-occidentale, in un tratto di mare che si estende tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria: il sisma è stato individuato dalla Sala Sismica INGV di Roma poco dopo la mezzanotte, alle 00:19 ora italiana, con una magnitudo di 2.0 gradi della scala Richter le coordinate geografiche 38.7670 di latitudine e 15.7043 di longitudine, ad una profondità di 75 chilometri.

Il terremoto oggi non ha provocato danni e non si segnalano situazioni critiche nei centri abitati più vicini, come Tropea – che si trova a circa 20 chilometri dall’epicentro – ma la scossa potrebbe essere stata comunque percepita da alcuni residenti, soprattutto nei piani alti, dove anche un movimento lieve può risultare più evidente. I comuni più vicini si trovano lungo la costa tirrenica calabrese e fanno tutti parti di un’area geologicamente attiva, che va seguita con attenzione soprattutto quando le scosse si verificano in mare, come accaduto stanotte.

Noi consigliamo, anche in presenza di scosse lievi come quella del terremoto oggi, di non ignorare mai i segnali – se si è percepito una vibrazione è sempre utile verificarne l’origine sui siti ufficiali e segnalare la propria testimonianza compilando i questionari predisposti dall’INGV – inoltre, in casa, è buona norma tenere liberi i passaggi, evitare di collocare oggetti pesanti sopra armadi o scaffali e conoscere il punto più sicuro dove ripararsi in caso di scosse più forti di terremoto oggi, ogni gesto fatto prima aiuta a gestire meglio anche un’eventuale emergenza.

Terremoto oggi: nuova scossa all’alba vicino a Magliano de’ Marsi, nessuna conseguenza ma massima attenzione

Poche ore dopo l’evento in Calabria, un altro terremoto oggi ha avuto luogo in Italia, questa volta in Abruzzo: la scossa, rilevata sempre dalla Sala Sismica INGV, è avvenuta alle 07:53 ora italiana – quindi nella prima mattinata – con epicentro a 4 chilometri a ovest di Magliano de’ Marsi, in provincia dell’Aquila. La magnitudo è stata pari a 2.1 gradi, con coordinate 42.1037 di latitudine e 13.3143 di longitudine, a una profondità più superficiale rispetto a quella calabrese: solo 9 chilometri, il che può spiegare come mai potrebbe essere stata avvertita chiaramente da diversi residenti nei comuni limitrofi.

Il terremoto oggi è stato percepito in una vasta area della Marsica, coinvolgendo non solo Magliano ma anche zone vicine come Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Massa d’Albe e Avezzano; non si segnalano feriti o danni, ma le verifiche da parte dei tecnici e della Protezione Civile sono sono comunque attive per accertare possibili situazioni di rischio.

Anche qui, ci sentiamo di ribadire l’importanza della prevenzione: il terremoto oggi, anche se non ha causato conseguenze, è un’occasione per ricordare che la preparazione è essenziale, per questo raccomandiamo di rivedere le proprie abitudini in casa come fissare mobili al muro, avere un piano di emergenza condiviso con i familiari, sapere dove si trovano i punti di raccolta previsti dal piano comunale. È utile anche segnalare l’evento sul sito dell’INGV, così da contribuire alla raccolta di dati e migliorare la mappatura del rischio in tempo reale.