Una scossa di terremoto oggi si è verificata con epicentro a 2 km a nord-est di Trambileno, in provincia di Trento, alle ore 00:37 della notte, con un ipocentro a 12 km di profondità e una magnitudo di 3.0 sulla scala Richter; la Sala Sismica dell’INGV-Roma ha individuato il terremoto oggi in un’area densamente abitata del Trentino, dove risiedono oltre 158.000 persone nei comuni che si trovano entro i 20 km dall’epicentro.

Terremoto Campi Flegrei, bollettino: 151 scosse, picco massimo di M 4.4/ Di Vito: “Sismicità continuerà”

La scossa di terremoto oggi ha interessato in particolare la zona di Rovereto (terzo comune più popoloso della provincia di Trento con circa 39.000 abitanti) a 3 km dall’epicentro, area in cui il sisma potrebbe essere stato percepito con maggiore intensità anche se non sono stati segnalati danni a persone o strutture; il terremoto oggi si è verificato in una zona caratterizzata da una certa sismicità, localizzata tra le città di Trento che dista circa 20 km a nord, e Verona che si trova a circa 51 km a sud dell’epicentro, in un’area di montagna che comprende diversi comuni di piccole dimensioni come Terragnolo, Volano e Calliano.

Terremoto oggi, 20 maggio 2025 San Teodoro (ME) M 2.2/ Ultime Ingv: scossa M 2.4 Serravalle di Chienti (MC)

Suggeriamo ai cittadini che hanno avvertito il terremoto oggi di mantenere la calma e di seguire le indicazioni della Protezione Civile, evitando di intasare le linee telefoniche per consentire le comunicazioni di emergenza: qualora si avvertissero altre scosse, consigliamo di ripararsi sotto tavoli robusti o nell’incrocio tra muri portanti, allontanandosi da mobili pesanti e finestre che potrebbero rappresentare un pericolo.

Il terremoto oggi registrato nel Trentino si inserisce in un contesto geologico fragile e questa dinamica rende l’area soggetta a una moderata attività sismica, con sismi che, però, raramente superano magnitudo 4.0, ma che possono comunque essere avvertiti dalla popolazione e – in alcuni casi – provocare danni leggeri agli edifici più datati; la scossa di terremoto oggi – anche se ha registrato una magnitudo contenuta – rappresenta un promemoria dell’importanza della prevenzione sismica e della necessità di adottare comportamenti prudenti in caso di eventi simili.

Terremoto Campi Flegrei/ Stop alloggi alternativi: sfollati in attesa di conoscere il proprio destino

Terremoto oggi nel Tirreno Meridionale: scossa di magnitudo 2.4 registrata al largo della costa siciliana

Un secondo terremoto oggi è avvenuto nelle prime ore del mattino, precisamente alle 02:58 ora italiana, con epicentro nel Tirreno Meridionale – in mare aperto – a una profondità maggiore di 142 km e una magnitudo di 2.4 sulla scala Richter; il sisma riporta le coordinate geografiche di latitudine e longitudine 38.4663, 15.4685, situate in una zona marina tra la Sicilia e la Calabria.

Il terremoto oggi avvenuto nel Tirreno Meridionale si è verificato a circa 31 km a nord di Messina e a 43 km a nord-ovest di Reggio Calabria – due città con una popolazione totale di oltre 421.000 abitanti che rappresentano i più importanti centri urbani dello Stretto – ed ha avuto un’elevata profondità ipocentrale che – unita alla lieve magnitudo e alla localizzazione in mare aperto – ha reso praticamente impossibile la sua percezione da parte della popolazione: nessun comune italiano si trova infatti entro i 20 km dall’epicentro del terremoto oggi registrato nel Tirreno.

Il terremoto oggi non suscita particolari preoccupazioni per la popolazione, ma rappresenta un’importante prova dell’attività sismica di quest’area, costantemente monitorata dai sistemi di rilevazione nazionale per garantire un efficace sistema di allerta; raccomandiamo comunque ai cittadini delle aree costiere calabresi e siciliane di mantenersi informati attraverso i canali ufficiali dell’INGV e della Protezione Civile, ricordando che la consapevolezza del rischio sismico e la conoscenza delle misure preventive rappresentano elementi fondamentali per la sicurezza di tutti.