Terremoto oggi, lunedì 23 giugno 2025, in Calabria: scossa di magnitudo 2.3 registrata tra Aprigliano e la Sila, nessun danno ma avvertita in vari comuni

Terremoto oggi, lunedì 23 giugno 2025, in Calabria, rilevato nella zona interna del Cosentino, nella fascia montuosa che collega la valle del Crati ai primi rilievi silani: la scossa è avvenuta nella notte, precisamente alle 00:20 (ora italiana), con epicentro individuato a 6 chilometri a est del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza e i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma indicano una magnitudo pari a 2.3 gradi della scala Richter, con una profondità ipocentrale di 15 chilometri.

Le coordinate geografiche esatte del terremoto oggi sono 39.2422 di latitudine e 16.4117 di longitudine, valori che inseriscono la scossa nel contesto dell’Appennino calabrese, in un’area poco densamente abitata ma vicina a numerosi piccoli paesi; il terremoto oggi è stato percepito in diversi comuni che si trovano nei 10 chilometri dall’epicentro, tra cui Pietrafitta, Cellara, Serra Pedace, Figline Vegliaturo, Piane Crati e Spezzano Piccolo.

I residenti di queste zone, soprattutto coloro che si trovavano svegli, hanno potuto avvertire una leggera vibrazione – breve ma chiaramente avvertibile – soprattutto ai piani alti delle case; non risultano danni a persone o edifici, né sono stati attivati interventi da parte della Protezione Civile, ma nei casi come il terremoto oggi, pur trattandosi di un evento di bassa intensità, noi consigliamo comunque di prestare attenzione ad eventuali cadute di oggetti, crepe o spostamenti di arredi.

Anche piccoli sismi come il terremoto oggi possono essere un’occasione utile per ricordare alcune buone pratiche: tenere sgombri i percorsi di uscita, evitare di appendere oggetti pesanti sopra letti o divani, sapere dove posizionarsi in casa in caso di nuove scosse, come sotto un tavolo robusto o vicino a una parete portante.

Terremoto oggi in provincia di Cosenza: aree coinvolte, comuni più vicini e cosa sapere in caso di nuove scosse

Il terremoto oggi, individuato nella parte orientale del territorio cosentino, ha coinvolto un’area compresa tra la bassa Sila e la zona di Cosenza: la città, situata a circa 15 chilometri dall’epicentro, non ha riportato segnalazioni degne di nota ma – come spesso accade in occasione di scosse leggere – alcuni cittadini potrebbero aver percepito lievi oscillazioni, e tra i comuni più vicini, oltre ad Aprigliano, figurano Mangone, Casole Bruzio, Parenti, Spezzano della Sila, Trenta, Celico, Rovito e Paterno Calabro.

Il terremoto oggi rappresenta un tipico esempio dei movimenti geologici che caratterizzano questa fascia appeninica: episodi superficiali e spesso isolati, ma ad ogni modo, è utile che i risedenti conoscano come comportarsi in caso di eventi simili, pertanto raccomandiamo di mantenere sempre la calma, non precipitarsi fuori durante una scossa ma cercare riparo in casa nei punti strutturalmente più sicuri.

Una volta terminata l’eventuale vibrazione di terremoto oggi, è bene controllare la stabilità di mensole, oggetti sospesi, pensili, e inoltre, si raccomanda di segnalare qualunque anomalia alla Protezione Civile, anche se non grave: ricordiamo che, grazie al monitoraggio dell’INGV, ogni terremoto oggi viene rilevato in tempo reale, consentendo di raccogliere dati utili anche per eventuali aggiornamenti con le stime su magnitudo, profondità ed epicentro che potrebbero essere soggette a piccoli aggiustamenti nelle prossime ore sulla base di nuove analisi.