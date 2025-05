Un terremoto oggi, sabato 24 maggio 2025, si è verificato 7:14 del mattino (ora italiana) nella zona della Costa Garganica, in provincia di Foggia: la scossa ha avuto una magnitudo di 2.1 della scala Richter a circa 10 chilometri di profondità, poco al largo della costa settentrionale del promontorio del Gargano, con le coordinate geografiche dell’epicentro che indicano una posizione ben precisa, con latitudine 41.9183 e longitudine 15.4915 (stiamo parlando di un’area non densamente popolata ma comunque vicina a diversi comuni abitati, dove la scossa potrebbe essere stata percepita in maniera lieve, soprattutto da chi era già sveglio).

Tra i paesi più vicini all’epicentro del terremoto oggi ci sono San Nicandro Garganico, distante 11 chilometri, Lesina e Poggio Imperiale a 13 e 15 km circa, oltre ad Apricena, si tratta di centri medio-piccoli ma abitati, con una popolazione totale che supera i 38.000 abitanti); anche se non sono stati segnalati danni o conseguenze particolari, il terremoto oggi ha avuto un epicentro a soli 27 km da San Severo, città che conta oltre 53.000 abitanti, ed è stato individuato anche a distanze abbastanza brevi da altri centri più grandi come Manfredonia, Foggia e Barletta.

Questo significa che, anche se non tutti l’hanno percepito, il terremoto oggi si è diffuso in una zona piuttosto ampia e abitata: proprio per questo è fondamentale continuare a informarsi e sapere come comportarsi in caso di nuovi eventi simili, perché la prevenzione comincia sempre dalla consapevolezza.

Terremoto oggi: come comportarsi e perché è utile restare sempre preparati

Quando si verifica un terremoto oggi – anche se, come in questo caso, la magnitudo è limitata e non ha provocato danni – può essere comunque un’occasione per rivedere alcune abitudini e ricordare le regole base di sicurezza, quelle che ognuno di noi dovrebbe conoscere a memoria per affrontare con lucidità anche una situazione improvvisa; noi suggeriamo di considerare ogni scossa come un promemoria utile e avere in casa una torcia a portata di mano, sapere quali sono le zone più sicure dove rifugiarsi (come sotto un tavolo robusto o vicino a un muro portante), evitare di usare l’ascensore e allontanarsi da balconi, finestre o oggetti sospesi, tutte accortezze semplici ma essenziali.

Il terremoto oggi può non aver fatto paura, ma questo non significa che possiamo ignorarlo: ricordiamoci che anche le scosse più lievi rientrano in un sistema sismico più vasto e che segnalare la propria esperienza all’INGV, ad esempio compilando il questionario online, aiuta gli esperti a comprendere meglio questo tipo di fenomeni.

In particolare nelle zone del Gargano, dove la conformazione del suolo rende possibile il verificarsi di movimenti geologici di questa tipologia e intensità, è bene mantenere un atteggiamento consapevole: la scossa di terremoto oggi è stata di magnitudo 2.1, ma in futuro potrebbero verificarsi altri eventi, anche più forti, ecco perché suggeriamo di seguire sempre le fonti ufficiali, come il sito del Dipartimento della Protezione Civile o l’INGV, e condividere le informazioni corrette con familiari, amici e vicini, perché restare informati e agire con prontezza può fare la differenza.