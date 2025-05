Una scossa di terremoto oggi – domenica 25 maggio 2025 – di magnitudo 2.1 della scala Richter si è verificata nel Mar Ionio Settentrionale alle 7:05, con epicentro a 38 km di profondità e a circa 90 km dalle coste di Reggio Calabria e Messina e con le coordinante di latitudine e longitudine 37.9348, 16.6122.

Secondo i dati della Sala Sismica INGV-Roma, si tratta di una scossa di terremoto oggi considerata del tutto normale in questa zona, dove si assiste ad un attività geologica costante, fatta di piccole vibrazioni che raramente vengono percepite dalla popolazione, si tratta però di un promemoria utile per chi vive lungo lo Stretto, una delle aree più vulnerabili, dove anche un lieve terremoto oggi può far sorgere dubbi, ansie e riflessioni sull’importanza della prevenzione.

Il fatto che l’epicentro si trovi in mare aperto, distante dai centri abitati e privo di comuni entro 20 km, non cambia l’importanza informativa di una scossa: rimanere aggiornati, infatti, è fondamentale per garantire la sicurezza, un’abitudine che può salvare vite, e che inizia proprio da episodi apparentemente innocui come il terremoto oggi.

Proprio per questo, suggeriamo di non sottovalutare mai l’utilità delle buone pratiche domestiche: verificate che scaffali e librerie siano ben fissati alle pareti, assicuratevi che ogni componente della famiglia sappia dove si trovano interruttori elettrici e valvole del gas, preparate uno zaino d’emergenza con una torcia, acqua, medicinali, documenti e caricatori, piccoli gesti, semplici e concreti, che in caso di necessità fanno davvero la differenza.

Il terremoto oggi può anche essere l’occasione giusta per scaricare l’app ufficiale dell’INGV o per seguire i canali social della Protezione Civile, strumenti utili non solo per ricevere aggiornamenti in tempo reale, ma anche per segnalare l’eventuale avvertimento di vibrazioni, dato che le esperienze della popolazione aiutano i sismologi a comprendere meglio il comportamento delle onde sismiche nelle varie aree coinvolte.

Terremoto oggi, cosa sapere e come agire

Il terremoto oggi – anche se moderato – ci invita a riflettere su come affrontare con serenità e consapevolezza la quotidianità in una zona sismica, anche se l’INGV spiega che le scosse di magnitudo inferiore a 3.0 (specialmente se avvengono a profondità come quella di stamattina) sono difficilmente percepibili in superficie, ma rappresentano comunque una buona occasione per domandarci quanto siamo realmente preparati e informati sulla prevenzione.

Parlarne in famiglia, individuare i punti sicuri in casa come l’incasso delle porte portanti o sotto tavoli robusti, partecipare alle esercitazioni organizzate a livello comunale o scolastico, tutto questo contribuisce a ridurre il panico nei momenti di difficoltà e, ancor più importante, a ridurre i rischi, perché sapere dove andare, cosa fare e chi contattare è già metà della sicurezza.

Se abitate a Reggio Calabria, Messina o in altri comuni vicini all’area dell’epicentro del terremoto oggi, non c’è motivo di preoccupazione, ma proprio perché il pericolo è assente, vale la pena approfittarne per approfondire le caratteristiche sismiche del proprio territorio: sapere se la propria casa è costruita secondo criteri antisismici, avere punti di riferimento in caso di evacuazione, sono strumenti preziosi che per garantire la sicurezza di tutti.

Il terremoto oggi diventa così un promemoria – privo di conseguenze – su quanto sia importante usare la tecnologia, informarsi attraverso i canali ufficiali, conoscere i comportamenti corretti: è sempre meglio farsi trovare lucidi e preparati dinnanzi ad episodi come questo.