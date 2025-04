Terremoto oggi nella zona della Costa Garganica – in provincia di Foggia – dove alle ore 06:43 italiane di domenica 27 aprile 2025 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.0 localizzata a una profondità di 8 chilometri: secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’epicentro è stato individuato alle coordinate 41.9700 di latitudine e 15.5598 di longitudine, in mare aperto, a breve distanza dalla costa – un’area che negli ultimi giorni è tornata sotto osservazione dopo la scossa più intensa registrata solo pochi giorni fa, il 22 aprile – sempre nella medesima zona e di magnitudo 2.6.

Tra i comuni più vicini al terremoto oggi troviamo San Nicandro Garganico, distante circa 15 km, e le Isole Tremiti, a 17 km; tra le città maggiori si segnalano San Severo a 35 km di distanza, Manfredonia a 48 km e Foggia a circa 56 km.

Anche se il terremoto oggi non ha provocato danni evidenti né è stato avvertito in modo rilevante dalla popolazione, si conferma la necessità di prestare attenzione a eventuali nuove repliche o sciami sismici che potrebbero interessare la stessa area nelle prossime ore o giorni: suggeriamo quindi di seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali dell’INGV e della Protezione Civile.

Terremoto oggi: attenzione continua sulla Costa Garganica dopo la seconda scossa in pochi giorni

La zona della Costa Garganica è considerata a moderato rischio sismico, per questo motivo, anche in presenza di scosse di lieve intensità come il terremoto oggi, resta alta la soglia d’attenzione da parte degli organi di monitoraggio – in particolare considerando la sequenza ravvicinata delle due scosse tra il 22 e il 27 aprile, entrambe localizzate entro un raggio di 20 km e a profondità comprese tra i 6 e gli 8 km.

Consigliamo ai residenti e ai turisti presenti nell’area di mantenere la calma in caso di nuove scosse: è importante sapere che, in presenza di un terremoto, la condotta più sicura consiste nel ripararsi sotto mobili robusti o in prossimità di pareti portanti, evitando scale e ascensori. Inoltre, suggeriamo di predisporre un piccolo kit di emergenza con documenti, torcia, acqua e farmaci essenziali, così da essere pronti in caso di necessità; il terremoto oggi ci ricorda infatti quanto sia utile non abbassare la guardia nemmeno di fronte a scosse di lieve entità.

Per ulteriori informazioni sul terremoto oggi, è possibile consultare i portali ufficiali come quello dell’INGV o dei Comuni interessati, dove vengono pubblicati i dati aggiornati e i bollettini in tempo reale.