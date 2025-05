Un terremoto oggi – 27 maggio 2025 – si è verificato nell’area di Accumoli, in provincia di Rieti, alle ore 6:23 del mattino con una magnitudo di 2.1 gradi della scala Richter e la scossa ha avuto luogo a 4 chilometri di distanza dal paese, ad una profondità di 10 chilometri, coinvolgendo una zona esposta di frequente ai movimenti sismici di questa tipologia e intensità; l’epicentro è stato individuato alle coordinate 42.7347 di latitudine e 13.2537 di longitudine, confermando che il terremoto oggi è avvenuto in un’area montuosa dell’Appennino centrale.

La zona interessata dal terremoto oggi comprende diversi piccoli comuni, oltre ad Accumoli che dista 4 chilometri dall’epicentro e conta 667 abitanti, anche Arquata del Tronto che si trova a 6 chilometri di distanza, mentre Amatrice è distante 12 chilometri dall’epicentro del terremoto oggi; noi suggeriamo ai residenti di mantenere la calma, considerando che una magnitudo di 2.1 rientra nella categoria dei terremoti leggeri, solitamente avvertiti esclusivamente da persone particolarmente sensibili o che si trovano ai piani alti degli edifici.

Il terremoto oggi interessa l’area dell’Appennino centrale, un territorio geologicamente attivo e soggetto a continui movimenti del suolo e la profondità di 10 chilometri della scossa può essere considerata parzialmente superficiale, il che ne ha potuto mitigare la percezione da parte dei cittadini.

Terremoto oggi: raccomandazioni per la popolazione e monitoraggio continuo

Il terremoto oggi ad Accumoli ci ricorda l’importanza di essere sempre preparati agli eventi sismici, soprattutto in questa area dell’Italia quindi raccomandiamo ai cittadini di avere sempre a portata di mano una borsa con i beni di prima necessità – acqua, farmaci essenziali, documenti in copia, torcia elettrica e batterie di scorta – e di conoscere i comportamenti corretti da adottare durante una scossa, come mettersi sotto un tavolo robusto o nel vano di una porta, evitando di precipitarsi verso le scale o gli ascensori.

E’ fondamentale anche identificare in anticipo i punti di raccolta sicuri nel proprio comune e mantenere sempre carico il cellulare per rimanere in contatto con i familiari e ricevere le possibili comunicazioni di emergenza; l’area colpita dal terremoto oggi include comuni come Norcia, distante 15 chilometri dall’epicentro, Cascia a 20 chilometri, e arriva a coinvolgere marginalmente anche città più grandi come Teramo (38 chilometri a ovest) e L’Aquila (44 chilometri a nord).

Raccomandiamo a tutti i residenti di questi territori di non sottovalutare mai anche le scosse più leggere, perché possono rappresentare segnali premonitori di eventi più intensi e di segnalare sempre le proprie percezioni attraverso il questionario online dell’INGV; nel frattempo prosegue il monitoraggio di quest’area, anche se il terremoto oggi può essere considerato come un evento nella norma per questa zona, ci ricorda quanto sia importante farsi trovare pronti e capaci di agire con consapevolezza in occasione di eventi del genere.