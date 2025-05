Un terremoto oggi – giovedì 29 maggio – di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter ha avuto luogo alle 02:29 italiane nelle le Isole Eolie, in provincia di Messina: l’epicentro è stato individuato alle coordinate 38.5380 latitudine nord e 14.7440 longitudine est, a una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare e il sisma, sotto monitoraggio da parte della Sala INGV di Catania, ha riguardato in particolare i comuni di Leni (a 7 km dall’epicentro), Malfa (9 km) e Santa Marina Salina (11 km), aree abitate da circa 2.500 persone in totale.

Le città più grandi nelle vicinanze – come Messina a 80 km e Reggio Calabria a 92 km – risultano invece troppo lontane per aver percepito la scossa; al momento, non sono stati segnalati danni né a persone né a strutture e questo è coerente con la modesta intensità del terremoto oggi, ma resta comunque importante che chi si trovava vicino all’epicentro compili il questionario “Hai sentito il terremoto?” sul sito ufficiale dell’INGV, per contribuire alla raccolta e analisi dei dati.

Terremoto oggi: comportamenti raccomandati per la sicurezza

In presenza di eventi come il terremoto oggi, è fondamentale adottare alcune semplici misure di sicurezza che possono fare la differenza in situazioni di emergenza: durante la scossa, cercare riparo sotto tavoli o strutture portanti robuste, evitando vetrate, mensole o oggetti sospesi, e attendere la fine delle vibrazioni prima di muoversi, evitando spostamenti avventati.

Subito dopo, è buona norma verificare con attenzione l’integrità degli impianti elettrici e del gas prima di riattivarli, chi vive in zone sismiche attive come l’arcipelago delle Isole Eolie – dove il terremoto oggi conferma ancora una volta l’instabilità geologica del territorio – dovrebbe sempre avere pronto un kit d’emergenza. Cosa includere? Acqua, torcia elettrica, farmaci indispensabili, copie dei documenti essenziali; ricordiamo inoltre, che è molto importante essere consapevoli della collocazione dei punti di raccolta indicati dalla Protezione Civile, nel caso di repliche o scosse di assestamento.

Si consiglia inoltre di partecipare alle esercitazioni antisismiche organizzate a livello comunale e di controllare regolarmente la stabilità dei mobili, specialmente quelli pesanti, mentre per aggiornamenti in tempo reale sul terremoto oggi si possono consultare i siti ufficiali della Regione Sicilia e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.