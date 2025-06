Un terremoto oggi, 3 giugno 2025, ha avuto luogo poco dopo le sette del mattino nella zona della Costa Ravennate, a largo della costa adriatica in provincia di Ravenna: la scossa, di magnitudo 2.6 della scala Richter, è avvenuta alle 07:14 (ora italiana), a una profondità di circa 35 chilometri sotto il livello del mare, un dato che, secondo gli esperti della Sala Sismica INGV di Roma, potrebbe leggermente variare con nuove analisi ma che per ora rappresenta la stima più affidabile.

Anche se l’epicentro si trova in un’area distante dai centri abitati (nessun comune italiano risulta entro 20 km dal terremoto oggi), le vibrazioni potrebbero essere state percepite lievemente nelle città più vicine: Ravenna si trova a circa 36 km a est, mentre Rimini, Cesena e Forlì sono tutte a una distanza compresa tra i 55 e i 60 km; va detto che, trattandosi di un terremoto oggi di lieve entità e con epicentro in mare, non si segnalano al momento danni a persone o cose ma comunque l’evento richiama ancora una volta l’importanza di restare aggiornati e di conoscere i comportamenti corretti da adottare in caso di nuove scosse o repliche.

Noi suggeriamo di tenere monitorate le fonti ufficiali, come l’INGV e la Protezione Civile, e di evitare la condivisione di notizie non verificate che rischiano di generare confusione e allarmismo, un consiglio semplice ma fondamentale, soprattutto in zone sismiche come quella dell’Emilia-Romagna, dove anche episodi apparentemente minori possono attirare giustamente l’attenzione e generare apprensione.

Terremoto oggi: cosa fare e quali precauzioni seguire in caso di nuove scosse

Il terremoto oggi registrato lungo la Costa Ravennate non ha provocato conseguenze gravi, ma invita comunque a prestare prudenza e a farsi trovare preparati, anche nei territori dove i terremoti non sono eventi quotidiani ma nemmeno così rari; in caso di nuove scosse, raccomandiamo innanzitutto di mantenere la calma e di mettersi al riparo sotto tavoli solidi o architravi, evitando assolutamente l’uso di ascensori o le scale, che potrebbero risultare instabili.

Se vi trovate all’aperto, anche durante un lieve sisma come il terremoto oggi, allontanatevi da edifici, alberi o linee elettriche in quanto ogni oggetto sospeso o instabile può diventare un pericolo; è utile avere a portata di mano una piccola valigia d’emergenza con documenti, torcia, medicinali e acqua, lo ripetiamo spesso, ma essere preparati fa davvero la differenza.

Inoltre, consigliamo di partecipare alle simulazioni organizzate a livello comunale, spesso in collaborazione con scuole o associazioni di volontariato, occasioni preziose per imparare cosa fare in situazioni reali; anche se il terremoto oggi è stato modesto, la sua segnalazione ha riportato l’attenzione su una zona che in passato è stata coinvolta da eventi sismici di intensità maggiore, quindi, essere consapevoli – senza però cedere al panico – è la strada più efficace per affrontare questo tipo di situazioni con lucidità e senso civico.