Un terremoto oggi di magnitudo 3.8 ha interessato la provincia di Bologna nelle prime ore del mattino – 3 maggio 2025 – con epicentro a soli 2 chilometri da Alto Reno Terme: la scossa, rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è avvenuta alle 05:08:24 ora italiana con una profondità di 55 chilometri e alle coordinate 44.1528 latitudine, 11.0025 longitudine e nonostante la paura che ha coinvolto numerosi residenti dei comuni vicini, come Castel di Casio e Porretta Terme, al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Il terremoto oggi ha generato preoccupazione soprattutto nei paesi dell’Appennino bolognese, ma grazie alla sua profondità, l’effetto sulle strutture è stato limitato: la zona dell’epicentro – situata nell’area montuosa a est di Bologna – è difatti caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli comuni e da un’intensa attività sismica storica ma la reazione della popolazione – naturalmente allarmata – non ha provocato situazioni di emergenza.

Terremoto oggi, dati e comuni colpiti dalla scossa: cosa sappiamo

Il terremoto oggi ha interessato una vasta area dell’Appennino bolognese, con comuni come Alto Reno Terme, Castel di Casio, Camugnano e Gaggio Montano che hanno avvertito in modo piuttosto distinto la scossa e anche se non sono stati registrati danni gravi, i cittadini dei comuni vicini come Lizzano in Belvedere e Castiglione dei Pepoli hanno segnalato il terremoto oggi, ponendo nuovamente l’attenzione sulla pericolosità sismica in questo territorio e – in particolare – i centri abitati a pochi chilometri dall’epicentro hanno potuto percepire chiaramente il sisma.

Nonostante le città più grandi come Pistoia, Prato e Bologna siano situate a una distanza maggiore dall’epicentro, alcuni residenti hanno riferito di aver sentito il terremoto oggi, seppur in maniera lieve; nel frattempo, le amministrazioni dei comuni coinvolti – in attesa di eventuali aggiornamenti – hanno rassicurato la popolazione, invitando comunque a mantenere la vigilanza e a seguire le indicazioni delle autorità e della Protezione Civile in caso di altre scosse di assestamento.