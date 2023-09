Terremoto oggi 3 settembre, M 1.6 ai Campi Flegrei/ Ingv ultime notizie: sciame sismico in Campania e Marche

TERREMOTO OGGI IN ZONA CAMPI FLEGREI: LO SCIAME SISMICO SENZA SCOSSE FORTI

Va premesso che per fortuna di grosse scosse di terremoto oggi, domenica 3 settembre 2023, non ve ne sono state in tutta Italia: restano le situazioni sempre “calde” dal punto di vista sismico delle aree nel Centro Italia e sui Campi Flegrei, entrambe “protagoniste” delle ultime scosse sismiche rilevate dal centro nazionale INGV tra sabato e domenica. Appena dopo la mezzanotte scatta infatti lo sciame sismico nella “Terra dei Fuochi” tra Napoli e Pozzuoli, con i Campi Flegrei attraversati da tre scosse di terremoto da magnitudo Richter 1.5, 1.6 e 1.3.

L’epicentro viene calcolato molto in superficie a soli 2 km sotto il livello del terreno ma di grandi vibrazioni avvertite dalla popolazione per fortuna si sono rilevati solo pochi allarmi e non di grande intensità: i comuni più interessati vicino all’epicentro risultano essere Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Napoli, Calvizzano, Qualiano, Mugnano di Napoli, Arzano, Casoria, Procidda e Melito di Napoli, tutti comunque senza particolari danni a cose, strade o persone.

DALLA CAMPANIA ALLE MARCHE: LE ALTRE ZONE DI TERREMOTO OGGI IN ITALIA

Dal terremoto oggi in Campania in piena notte alle ultime scosse sismiche segnalate stamane e oggi pomeriggio in Centro Italia: in particolare si segnalano nella provincia di Macerata, Forlì-Cesena e Perugia: la scossa più “alta” sulla scala Richter è stata quella delle ore 10.05 a circa 3 km come epicentro da Pievebovigliana (MC), con grado M 1.3. Ipocentro calcolato a circa 17 km sotto il livello del terreno, anche qui come nei Campi Flegrei per fortuna non ci sono state grosse complicanze a livello locale.

I comuni interessati ma comunque senza danni, vicino all’epicentro risultano essere oltre a Pievebovigliana, Fiordimonte, Muccia, Fiastra, Pieve Torina, Camerino, Acquacanina, Caldarola, Cessapalombo, Serrapetrona, Bolognola, Serravalle di Chienti, Monte Cavallo, Belforte del Chianti, Ussita, Sefro, Visto, Gualdo, Tolentino e San Severino Marche.

