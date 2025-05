Un terremoto oggi (venerdì 30 maggio 2025) ha coinvolto di nuovo la zona dell’Aquilano, con una serie ravvicinata di scosse localizzate attorno a Pescasseroli e nei comuni vicini, tutti al centro del Parco Nazionale d’Abruzzo; tra le 23:51 di ieri sera e le prime ore del mattino, sono state rilevate sei vibrazioni in sequenza, concentrate in un’area molto limitata, un tipico esempio di sciame sismico.

Terremoto Campi Flegrei, Di Vito: “Il bradisismo continua ma sismicità ridotta”/ “L'emissione di gas...”

La scossa più forte del terremoto oggi ha raggiunto magnitudo 2.9 della scala Richter ed è avvenuta alle 2:06 di notte – l’epicentro si trova a circa 5 km a nord-est di Pescasseroli, a una profondità di 10 km – mentre le altre cinque scosse sono rimaste tra 2.0 e 2.7; le rilevazioni sono arrivate dalla Sala Sismica INGV di Roma, che continua ad osservare costantemente l’attività sismica dell’Italia centrale (una delle aree più vulnerabili dal punto di vista geologico).

Terremoto oggi, 29 maggio 2025 Isole Eolie M 2.9/ Ultime Ingv: scossa avvertita a Leni, Malfa e Salina

Il terremoto oggi ha coinvolto una zona montana a bassa densità abitativa: Pescasseroli, con poco più di 2.200 abitanti, è il centro principale dell’area colpita, ma le scosse registrate rientrano comunque nella fascia di bassa intensità, quindi non si segnalano danni – ciononostante – è sempre prudente controllare la stabilità di mensole, scaffali e oggetti pesanti nelle abitazioni, soprattutto dopo episodi ravvicinati come questo.

Terremoto oggi: sciame attivo nell’Appennino centrale, precauzioni utili per chi abita in zona

Il terremoto oggi conferma che l’Appennino centrale – in particolare l’area abruzzese – è soggetto a frequenti vibrazioni di bassa o media intensità, un comportamento del tutto normale per un territorio attraversato da faglie particolarmente dinamiche; nelle ultime ore, le scosse hanno coinvolto i comuni di Pescasseroli, Opi, Scanno e Villetta Barrea, tutti all’interno del parco nazionale.

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di M 1.9/ Lo studio: “Come è fatta la struttura sotto il vulcano”

Le profondità delle scosse di terremoto oggi registrate, comprese tra 10 e 19 km, indicano una sismicità superficiale – tipica di questa fascia appenninica – mentre le coordinate fornite dall’INGV mostrano la vicinanza tra gli epicentri; in situazioni come quella del terremoto oggi, è importante restare informati tramite fonti ufficiali come il sito ufficiale dell’INGV ed evitare di farsi influenzare da voci infondate o messaggi allarmistici che spesso girano online è altrettanto essenziale.

Anche se il terremoto oggi ha mostrato magnitudo contenute, non va mai sottovalutato il ruolo della prevenzione – torce elettriche, documenti essenziali, farmaci – andrebbero sempre tenuti pronti, così come è utile sapere quali sono i punti più sicuri della propria abitazione: stipiti delle porte, tavoli stabili, angoli interni dei muri – piccoli accorgimenti che, in caso di necessità, possono fare la differenza. Suggeriamo inoltre, di controllare periodicamente la stabilità degli edifici (specialmente quelli più datati) una pratica utile, che resta una delle misure più efficaci per proteggersi in caso di eventi più forti del terremoto oggi.