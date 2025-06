Una leggera scossa di terremoto oggi – venerdì 6 giugno 2025 – ha avuto luogo nelle prime ore della notte in provincia di Siracusa, a pochi chilometri da Augusta: il sisma si è verificato esattamente alle 2:12 del mattino, quando gran parte delle persone stava presumibilmente dormendo, ma in alcune zone è stato avvertito limpidamente, soprattutto dai residenti che abitano nei piani più alti degli edifici.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica dell’INGV, il terremoto oggi ha raggiunto una magnitudo di 2.0 gradi della Scala Richter con epicentro individuato a circa 4 chilometri a ovest di Augusta, in una zona abitata che si estende lungo la costa orientale siciliana, tra Catania e Siracusa: la scossa è avvenuta a una profondità di 21 chilometri, in un’area dove piccoli movimenti geologici non sono rari ma comunque attirano l’attenzione, specialmente quando accadono di notte.

Non sono stati comunicati danni, né a strutture né a persone, e non ci sono state interruzioni nei servizi essenziali, ma la zona interessata comprende comuni come Melilli, Priolo Gargallo, Carlentini, Lentini, Floridia e Solarino (tutti centri abitati con migliaia di residenti che possono avvertire anche scosse lievi), mentre a livello geografico, il punto interessato si trova a circa 22 chilometri da Siracusa, 31 da Catania e 42 da Acireale.

Anche se il terremoto oggi è stato caratterizzato dalla bassa intensità, noi suggeriamo comunque di non ignorare questi episodi, ma di cogliere l’occasione per fare un controllo dentro casa, verificare se oggetti pesanti o mobili sono ben fissati e sapere sempre dove si trovano le uscite sicure, soprattutto in edifici datati o con più piani.

Terremoto oggi: comuni coinvolti e buone abitudini da seguire anche in caso di scosse leggere

Il terremoto oggi ha coinvolto un’area piuttosto popolata della Sicilia, dove vivono oltre 140 mila persone solo nei comuni entro 20 chilometri dall’epicentro: Augusta in testa con più di 36 mila abitanti, seguita da Melilli, Priolo, Carlentini, Lentini, Floridia e altri centri della provincia siracusana ed anche se si è trattato di una scossa lieve, per chi vuole contribuire, l’INGV mette a disposizione un semplice questionario online per raccontare se e come si è percepito il terremoto oggi, un piccolo gesto che aiuta gli esperti a raccogliere dati più precisi sulla percezione delle scosse nei vari territori.

Raccomandiamo sempre di mantenere la calma, ma di essere anche consapevoli: non serve allarmarsi, però sapere cosa fare può aiutare molto se dovesse verificarsi un altro episodio simile al terremoto oggi, ad esempio, in casa è utile individuare prima dove rifugiarsi in caso di scosse – ad esempio sotto tavoli robusti, lontano da finestre o mensole – e avere sempre chiaro dove si trovano le uscite e gli interruttori principali.

Se ci si trova in strada, conviene allontanarsi da balconi, cornicioni e vetrine, evitando luoghi affollati o poco sicuri; il terremoto oggi non ha creato situazioni di emergenza, ma ci ricorda che anche eventi di lieve entità fanno parte della realtà del nostro territorio e che avere qualche piccola accortezza può contribuire nella gestione della situazione, soprattutto se si è in una zona in cui questi episodi, anche se rari, possono comunque verificarsi.