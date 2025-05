Un terremoto oggi – martedì 6 maggio 2025 – di magnitudo 2.9 della scala Richter si è verificato nel corso della mattinata a 3 chilometri a est di Nicosia, piccolo comune in provincia di Enna, precisamente alle 10.15 italiane; la scossa è stata localizzata con le coordinate geografiche 37.7403 di latitudine e 14.4275 di longitudine, a una profondità di 52 chilometri e anche se non ha riportato una grande intensità, è stata avvertita in modo chiaro soprattutto dai residenti dei comuni vicini (Nicosia, Sperlinga, Nissoria, Gagliano Castelferrato e Leonforte) dove si sono potute verificare vibrazioni di breve durata ma chiaramente percepibili.

Al momento sono stati segnalati danni a persone o cose: il terremoto oggi fa parte della parte bassa della scala Richter e non è un evento anomalo per una zona come quella dei monti Erei storicamente vulnerabile a livello sismico – inoltre – i comuni colpiti si coinvolti sono situati proprio al centro della Sicilia interna, in un’area collinare particolarmente sensibile a tali fenomeni.

Terremoto oggi: attenzione ai segnali e ai comportamenti da adottare in caso di nuove scosse

In situazioni come quella del terremoto oggi, la raccomandazione che noi sentiamo di dare ai cittadini dell’area interessata – e non solo – è quella di mantenere la calma, ma anche di restare informati: verificare sempre le comunicazioni ufficiali dell’INGV e dei comuni e di evitare la diffusione di notizie non confermate – inoltre – suggeriamo di segnalare eventuali danni alle strutture o problematiche che potrebbero verificarsi nelle case o nei luoghi pubblici.

Il terremoto oggi è classificato come un evento di bassa intensità, ma è sempre utile e raccomandabile verificare che le vie di fuga siano libere, che gli arredi pesanti siano ben fissati e che ogni famiglia conosca le procedure da seguire in caso di evacuazione o scosse più forti; monitorare possibili repliche (che in questo caso non si sono ancora verificate) è consigliabile per comprendere se si tratta di un caso isolato oppure di un episodio appartenente ad una una micro-sequenza, suggeriamo inoltre di compilare il questionario “Hai sentito il terremoto?” disponibile sul sito INGV.

