Terremoto oggi nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 giugno in provincia di Messina, dove poco dopo l’una, per la precisione alle 01:13 ora italiana, ha avuto luogo una scossa di magnitudo 2.0 gradi della scala Richter nei pressi di Gioiosa Marea, comune affacciato sul Mar Tirreno: la scossa è stata individuata a una profondità di 119 chilometri, quindi piuttosto in profondità rispetto alla media, cosa che di solito riduce la percezione da parte delle persone, specialmente in piena notte.

Terremoto oggi, 6 giugno 2025 Augusta (SR) M 2.0/ Ultime Ingv: scossa avvertita tra Catania e Siracusa

I dati dalla Sala Sismica dell’INGV confermano che l’epicentro del terremoto oggi si trova a un chilometro a est del centro abitato, e che i comuni più vicini – come Patti, Brolo, Piraino, Montagnareale, Capo d’Orlando – fanno tutti parte dell’area dei 15 chilometri, con una popolazione totale che supera le 60.000 persone, ma non sono arrivate segnalazioni di danni né richieste d’intervento, e anche a livello percettivo non ci risultano, almeno per ora, testimonianze dirette di chi abbia avvertito la scossa.

Terremoto Campi Flegrei/ 24 scosse nelle ultime 24 ore, danni a Pompei e sulla via Antiniana

Noi, anche quando si parla di un terremoto oggi lieve come questo, consigliamo sempre di fare attenzione: se si sente qualcosa, anche solo un lieve tremore o un rumore insolito, è buona prassi restare calmi, evitare di uscire all’improvviso, verificare che non ci siano oggetti instabili vicino a noi, magari compilare il questionario “Hai sentito il terremoto?” disponibile sul sito dell’INGV, questi piccoli gesti aiutano non solo la sicurezza individuale ma anche gli esperti a raccogliere dati utili.

Terremoto oggi nel Cilento: lieve scossa a Monteforte Cilento, zona interna della provincia di Salerno

Un altro terremoto oggi si è verificato sempre nella notte, stavolta in Campania, nel Parco Nazionale del Cilento dove la scossa è avvenuta alle 02:07, quindi meno di un’ora dopo quella siciliana, ed è stata rilevata a un chilometro da Monteforte Cilento, borgo in provincia di Salerno, con una magnitudo leggermente più alta della precedente (2.1), e una profondità inferiore, pari a 8 chilometri, quindi più superficiale e possibilmente più percepibile dalle persone nei dintorni.

Terremoto oggi, 5 giugno 2025 Mar Tirreno Meridionale M 2.4/ Ultime Ingv: epicentro a 43 km da Palermo

La zona coinvolta nel terremoto oggi comprende diversi piccoli comuni come Magliano Vetere, Felitto, Roccadaspide, Cicerale, Castel San Lorenzo, Capaccio Paestum, ma anche centri abitati un po’ più grandi come Vallo della Lucania e Agropoli (in totale parliamo di un’area abitata da oltre centomila persone distribuite su diversi territori); e anche se non sono stati segnalati danni, non è da escludere che qualcuno abbia percepito una leggera vibrazione.

Anche in questo caso, noi suggeriamo di comportarci con attenzione e lucidità: sapere come reagire durante un terremoto oggi, anche di lieve entità, è fondamentale e ricordiamo che non serve fuggire o creare panico, ma può essere utile controllare se in casa ci sono oggetti instabili, sapere dove mettersi al riparo in caso di bisogno, ed evitare di fermarsi vicino balconi o strutture sporgenti, inoltre, se la scossa è stata avvertita, lo si può segnalare online e condividere la propria esperienza, anche questo contribuisce a migliorare il monitoraggio.

Va detto che un terremoto oggi di questa entità è un fenomeno piuttosto frequente nell’area dell’Appennino meridionale e del Cilento, quindi non c’è motivo di allarmarsi, ma non bisogna nemmeno sottovalutare il rischio, perché la prevenzione e la conoscenza rimangono i primi strumenti utili per proteggersi e per vivere con maggiore consapevolezza in un territorio come il nostro, che da sempre convive con la forza – a volte silenziosa – della natura.