Terremoto oggi in Trentino, con una scossa avvenuta alle 01:35 nella zona di Vallarsa, comune situato in provincia di Trento, che si è manifestata con una magnitudo di 2.6 della scala Richter a una profondità di 10 chilometri (l’epicentro si trova a poca distanza dal centro abitato, in un’area montuosa) e il terremoto oggi ha coinvolto diversi comuni vicini come Ala, Posina, Recoaro Terme e anche in città più grandi come Rovereto (a 14 km).

Il sisma non ha generato danni, ma ha comunque suscitato preoccupazione e per questo motivo invitiamo chi vive in zone potenzialmente sismiche a mantenere la calma ma anche a non sottovalutare le misure di sicurezza fondamentali come identificare i punti sicuri in casa, evitare di sostare vicino a finestre o mobili instabili e preparare – se possibile – un piccolo kit d’emergenza con oggetti utili in caso di scosse più forti o eventuali repliche. Anche se il terremoto oggi non ha avuto conseguenze concrete, è comunque importante comunicare la percezione della scossa attraverso i canali ufficiali dell’INGV contribuendo così al monitoraggio scientifico del territorio e alla raccolta di dati che possono migliorare le valutazioni future.

Un secondo terremoto oggi ha interessato il Sud Italia, nel dettaglio la costa ionica crotonese, dove alle 06:48 una scossa di magnitudo 2.4 ha avuto luogo a a circa 18 chilometri di profondità al largo del Mar Ionio, poco distante da Cirò Marina, Strongoli e Cirò e anche in questo caso il sisma non ha causato danni né ha portato a situazioni di rischi ma alcune persone (soprattutto nelle aree vicino la costa) avrebbero potuto percepire una chiara vibrazione – nulla di grave – ma abbastanza riconoscibile per chiunque fosse sveglio e si trovasse in prossimità degli edifici più esposti o vicini al mare.

Il terremoto oggi rientra in un territorio particolarmente attivo dal punto di vista sismico e per questo noi consigliamo anche agli abitanti di queste zone di adottare semplici comportamenti preventivi che possono fare la differenza in caso di situazioni più intense, come tenere in casa strumenti di base, mantenere i percorsi di evacuazione sgombri e informarsi tramite fonti ufficiali in tempo reale.