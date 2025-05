Un terremoto oggi – giovedì 8 maggio – di magnitudo 2.9 della scala Richter si è verificato nella zona di San Cesareo, a sud-est di Roma e la scossa è avvenuta con esattezza alle 3:42 italiane con epicentro a 3 km dal centro abitato e a una profondità di 10 km; nonostante la magnitudo bassa, il terremoto oggi è stato avvertito da molti residenti di numerosi comuni vicini tra cui figurano Rocca Priora, Monte Compatri e Zagarolo, dove diversi cittadini hanno raccontato di essersi svegliati improvvisamente nel cuore della notte in seguito alla vibrazione.

L’area coinvolta nel terremoto oggi è popolata da circa mezzo milione di persone dei 20 chilometri limitrofi, rendendo di conseguenza fondamentale la tempestività delle comunicazioni e la consapevolezza su come comportarsi durante eventi di questo tipo: al momento non si registrano danni a cose o persone ma la situazione viene costantemente monitorata e consigliamo dunque di mantenere la calma, evitare di diffondere notizie non confermate e di tenere a portata di mano una torcia, una power bank e un piccolo kit di emergenza.

Se si vive in abitazioni datate, è utile verificare che non vi siano crepe evidenti o distacchi sospetti – soprattutto in corrispondenza di pilastri o muri portanti – mentre in condominio è buona norma avere a disposizione un piano di evacuazione da poter seguire in caso di necessità.

Poche ore prima del sisma nel Lazio, un altro terremoto oggi ha avuto luogo in Calabria, a 5 km da Verbicaro, in provincia di Cosenza, la scossa (di magnitudo 2.5) è avvenuta alle 1:29 italiane e – nonostante abbia avuto una profondità maggiore di 28 km – ha coinvolto una vasta area di piccoli comuni montani e collinari: il terremoto oggi non è stato avvertito da tutti, ma è stato comunque segnalato in zone come Buonvicino, Santa Maria del Cedro e Diamante, dove alcuni residenti hanno potuto percepire una leggera vibrazione.

Anche in questo caso non si segnalano danni, ma ad ogni modo raccomandiamo di prestare attenzione a eventuali modifiche del terreno, all’apparire di crepe nei muri o movimenti anomali di alberi o pali, e di segnalare subito qualsiasi anomalia alla Protezione Civile o al proprio Comune, ed è inoltre bene ricordare che anche piccoli terremoti possono rappresentare un segnale di attività più ampia: non è motivo per allarmarsi, ma è sempre meglio essere informati e pronti evitando sottovalutazioni o, al contrario, allarmismi infondati sul terremoto oggi.