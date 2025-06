Terremoto oggi – lunedì 9 giugno 2025 – nella zona dell’Appennino parmense dove, nelle prime ore del mattino, sono state avvertite diverse scosse una dietro l’altra: tutto è iniziato poco prima delle quattro quando, nelle vicinanze del comune di Berceto, ha avuto luogo un primo sisma leggero, seguito da un’altra scossa più forte, la più intensa della serie, che ha avuto magnitudo 3.1 ed è stata avvertita anche nei comuni vicini come Valmozzola, Solignano, Corniglio e Calestano.

Le scosse di terremoto oggi sono continuate per circa un’ora con un ritmo piuttosto ravvicinato, creando un leggero allarme tra chi si trovava sveglio in quel momento, soprattutto nelle case più datate o isolate ma non si sono verificati danni né ci sono stati feriti; i comuni coinvolti si trovano tutti in una zona di montagna abitata da piccoli paesi, dove eventi come questo non sono rari, anche se possono – comprensibilmente – riportare in superficie la paura di chi vive nell’area.

Da Parma, che dista circa 40 chilometri, sono arrivate alcune segnalazioni sul terremoto oggi ma niente di preoccupante, stesso discorso per città come La Spezia o Reggio Emilia, che sono più lontane ma comunque nella fascia in cui le vibrazioni più deboli possono ancora farsi sentire, soprattutto ai piani alti delle strutture.

Noi suggeriamo di non farsi prendere dal panico ma di prestare attenzione, tenere vicine una torcia e una bottiglietta d’acqua può essere utile, così come conoscere il punto più sicuro della propria casa dove ripararsi in caso di scosse più forti; ricordiamoci che in molte zone appenniniche queste scosse possono accadere in piccoli gruppi e poi fermarsi all’improvviso, quindi è importante restare informati e seguire le notizie da fonti affidabili.

Terremoto oggi ancora nella zona di Berceto, dove tra le quattro e le cinque del mattino si sono verificate diverse vibrazioni, tutte concentrate in una stessa area e percepite in particolare nei comuni di montagna tra Parma e La Spezia: l’ultima scossa ha avuto una magnitudo 2.0 della scala Richter ed è avvenuta sempre nei pressi di Berceto, a pochi chilometri di distanza dalla prima.

Tutte le scosse di terremoto oggi sono state piuttosto leggere, però la frequenza con cui si sono susseguite ha fatto alzare l’attenzione tra chi abita lì da tempo ed è abituato a sentirle di tanto in tanto, ma quasi mai con questa continuità; i sismi non hanno causato danni, nessun edificio è stato evacuato e non ci sono stati interventi da parte della Protezione Civile.

I paesi coinvolti sono piccoli e sparsi tra le montagne, e in totale si parla di circa 30-40 mila persone che vivono nei 20 chilometri dagli epicentri – le città più vicine, come Parma e Piacenza, si trovano a oltre 40 chilometri e lì l’evento è passato quasi inosservato – va comunque detto che in queste zone, un terremoto oggi, anche di bassa intensità, può essere prova di un’attività temporanea ma prolungata, come in questo caso.

Raccomandiamo a chi vive in queste zone di continuare a seguire le informazioni che arriveranno nelle prossime ore e di fare piccoli controlli in casa se si hanno dubbi sulla stabilità di qualche parete o soffitto; il terremoto oggi non è stato violento ma ci ricorda quanto sia utile sapere già cosa fare nel caso ci si trovi in mezzo a una scossa più seria, mantenere la calma, proteggersi la testa, evitare ascensori e uscire solo se è sicuro farlo.