Due scosse di terremoto oggi hanno interessato le Isole Eolie, in particolare l’area a ovest di Messina generando una notte agitata per i residenti dei piccoli comuni dell’arcipelago e per chi si trovava sull’isola di Salina: il primo sisma ha avuto luogo alle ore 00:16 italiane con una magnitudo di 2.1 della scala Richter e una profondità di 10 chilometri mentre il secondo – più intenso – si è verificato appena venti minuti dopo – alle 00:35 – con una magnitudo di 2.8 e una profondità di 12 chilometri.

L’epicentro del primo terremoto oggi riporta le coordinate di latitudine e longitudine 38.4870N-14.7240E, mentre quelle del secondo 38.4780N-14.7230E (molto vicine tra loro) indicando una possibile sequenza ravvicinata che potrebbe rientrare nella normale attività sismica di questa zona; le zone più vicine all’epicentro sono i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, tutti nell’isola di Salina e tutti entro 16 chilometri dal punto di massima intensità.

Si tratta di zone abitate da meno di tremila persone complessivamente ma che – specialmente nel periodo turistico – vedono un aumento della popolazione, motivo per cui eventi anche di lieve magnitudo come questo terremoto oggi, generano comunque preoccupazione e una forte attenzione da parte dei residenti e delle autorità del posto.

Terremoto oggi, nessun danno ma resta alta l’attenzione: cosa fare in caso di nuove scosse

Nonostante le scosse di terremoto oggi siano state abbastanza lievi e al momento non siano stati segnalati danni a persone o edifici, resta importante mantenere un atteggiamento prudente e consapevole soprattutto in territori come quello eoliano; suggeriamo pertanto di verificare la stabilità degli oggetti appesi alle pareti, di evitare di collocare mobili pesanti vicino ai letti e di tenere a disposizione un piccolo kit d’emergenza facilmente accessibile, contenente torcia, documenti essenziali e acqua.

In caso di nuove scosse di terremoto oggi, raccomandiamo di seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità comunali, evitando di usare l’ascensore e rifugiandosi – se si è in casa – sotto architravi o tavoli solidi; se invece ci si trova all’aperto, è bene allontanarsi da edifici, cornicioni o pali della luce, mantenendo la calma.

Le città più vicine coinvolte nel terremoto oggi – come Messina (80 km a est) e Reggio Calabria (90 km) – non hanno registrato segnalazioni ma le Isole Eolie restano osservate speciali; continueremo a monitorare ogni aggiornamento riguardo a questo terremoto oggi, ricordando che anche eventi minori – se trascurati – possono essere campanelli d’allarme per attività potenzialmente più intense.