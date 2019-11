Terremoto oggi a Benevento, M 2.9/ Ingv ultime scosse, sciame sismico nella notte

Paura nella notte in Campania, per via di una serie di scosse di terremoto che hanno riguardato soprattutto la zona in provincia di Benevento. Sono state in tutto tre le scosse avvenute a distanza di poco tempo l’una dall’altra avvertite nel Beneventano, con epicentro nel comune di Ceppaloni, a circa 9 chilometri da Benevento. Il primo sisma è stato registrato alle 00.24 ed ha avuto magnitudo 2.2. Poco meno di venti minuti dopo, alle 00.42, la sala sismica INGV di Roma ha registrato una seconda scossa, la più forte, di magnitudo pari a 2.9 della scala Richter. Il sisma è stato registrato nelle seguenti coordinate geografiche: 41.06 di latitudine e 14.77 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Ecco quali sono stati i comune nei pressi dell’epicentro, rientranti tutti nella cosiddetta “zona rossa”: Ceppaloni (BN); San Leucio del Sannio (BN); Chianche (AV); Arpaise (BN); Sant’Angelo a Cupolo (BN); Petruro Irpino (AV); Torrioni (AV); San Nicola Manfredi (BN); Altavilla Irpina (AV); Roccabascerana (AV); San Martino Sannita (BN); Apollosa (BN); Tufo (AV); Pannarano (BN); San Giorgio del Sannio (BN); Pietrastornina (AV); Santa Paolina (AV); San Nazzaro (BN); Montefusco (AV); Benevento (BN); Calvi (BN); Sant’Angelo a Scala (AV); San Martino Valle Caudina (AV); Grottolella (AV); Prata di Principato Ultra (AV).

TERREMOTO OGGI A BENEVENTO: SCOSSA M 2.7 IN MATTINATA

I due terremoti avvenuti nella notte e che hanno interessato la zona di Benevento, per poi essere avvertiti anche in alcune province di Avellino, fortunatamente non hanno provocato danni a cose e/o a persone. Una terza scossa è stata registrata all’1.1 con magnitudo questa volta inferiore, pari a 1.9 e a una profondità di 12 chilometri, Tuttavia, la terra è tornata a tremare questa mattina nella medesima zona, con una scossa di magnitudo 2.7 a 3 km a Ovest di Ceppaloni. Il sisma anche in questo caso è avvenuto ad una profondità di 10 km ed è stato localizzato a 9 km a Sud Ovest di Benevento e a 17 km a Nord Ovest di Avellino. Tutte le scosse sono state avvertite distintamente dai residenti anche da chi abita ai piani inferiori degli edifici. Lo sciame sismico verificatosi nelle ultime ore non rappresenta una novità poichè nella medesima zona, già alcuni giorni fa, si erano verificate altre scosse, seppur di lieve entità mai superiori a magnitudo 2.3 con epicentro a Ceppaloni e fortunatamente senza danni o feriti.

