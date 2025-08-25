Le ultime notizie sulle scosse di terremoto oggi 25 agosto 2025 in Italia e nel mondo: dalla Sicilia ai Campi Flegrei fino alle Isole Curili in Russia

DALLA SICILIA AI CAMPI FLEGREI: MA NESSUN TERREMOTO OGGI PREOCCUPA

Nessuna scossa di terremoto oggi 25 agosto 2025 ha preoccupato o desta qualche tipo di timore presso la centrale operativa INGV, almeno finora: osservando infatti al lista di tutte le ultime scosse avvenute in Italia nelle ultime 24 ore non emerge per fortuna alcun sisma particolarmente rilevante o che abbia generato qualsivoglia tipo di danno o segnalazione. Sono buone notizie, e non sempre lo sono state in questa estate dai continui sciami sismici nei Campi Flegrei e nell’area di Napoli.

Certo quella porzione di territorio è particolarmente segnato da una sotterranea continua attività sismica, anche se per fortuna tutte le ultime scosse non spaventano affatto: il pericolo resta comunque latente, anche se per fortuna il terremoto oggi in quell’area dei Campi Flegrei è da registrarsi con magnitudo 1.6 alle ore 6.33 in Italia. L’ipocentro ad un solo chilometro di profondità fa comunque ben intuire che un minimo rialzo della magnitudo possa generare quantomeno apprensione perché vibrazioni e scosse sono distintamente avvertibili dalla popolazione.

Non è il caso di oggi però, così come non si segnalano particolari problemi per la scossa di terremoto avvenuta con epicentro nella provincia di Caltanissetta in Sicilia, per la precisione a Villalba: sisma di grado 2.0 sulla scala Richter, con ipocentro a 53 km di profondità sotto il terreno e con i Comuni più vicini all’area di origine del terremoto che risultano essere (con Villalba) Resuttano, Vallelunga Pratameno, Valledolmo, Santa Caterina Villarmosa, Blufi, Polizzi Generosa, Bompietro, Scillato, Mussomeli.

MAXI SCOSSA ALLE ISOLE CURILI AL LARGO DELLA RUSSIA: M 6.2, È NON LA PRIMA VOLTA IN QUESTO AGOSTO

Dalle minime scosse di terremoto in Italia all’enorme scossa sismica segnalata ancora una volta – la seconda in questo agosto – presso le Isole Curili al largo della Russia: secondo le ultime notizie dal centro nazionale INGV parla di una scossa di magnitudo 6.2 avvenuto con epicentro nell’area est delle Curili nel mare russo.

Non solo, l’ipocentro a soli 5 km di profondità sotto il livello del mare ha fatto avvertire distintamente le vibrazioni nelle case presenti sull’isola: non si segnalano al momento danni particolari ma si attendono bollettini più specifici nelle prossime ore per capire se vi sia l’allerta tsunami o meno nell’intera area compresa tra la Kamchatka e l’isola giapponese di Hokkaido.

Lo scorso 3 agosto la scossa di terremoto da M 6.8 portò diversi crolli in alcune località della zona, senza per fortuna vittime o feriti gravi: l’allarme tsunami durò per qualche ora, con rischio di onde alte tre metri, ma venne per fortuna poi revocato con conseguenze minime rispetto all’enorme scossa che invece travolse la Kamchatka appena tre giorni prima (M 8.8).