Secondo i dati raccolti dall’INGV nel consueto bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato ed aggiornato con tutti gli eventi tellurici, dopo una mattinata piuttosto tranquilla – almeno per l’Italia, ma ci torneremo meglio dopo – nel pomeriggio si è registrata una violenza scossa in Emilia Romagna che ha interessato l’area del comune di Civitella di Romagna, in provincia di Forlì-Cesenza: si tratta – di fatto – della scossa di terremoto oggi più intensa rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel nostro paese; mentre all’estero sono stati registrati due importanti eventi che hanno toccato un picco in Indonesia di 5.7 sulla scala Richter.

Prima di arrivare al sud-est asiatico – però – vale certamente la pena partire proprio dall’Italia per soffermarci su quella scossa di terremoto rilevata a Civitella di Romagna: secondo i dati dell’INGV l’epicentro è stato localizzato alle ore 17:01 alle coordinate 44.0110-11.9927 che rimandano al piccolo comune alle porte di Forlì-Cesenza con una magnitudo di 2.9 che è stata avvertita dai residenti e che – fortunatamente – non sembra aver causato alcun tipo di danno nonostante l’ipocentro (ovvero la profondità) sia stato ad appena 10 km dal suolo terrestre; mentre tra i comuni più popolosi vicini all’area del sisma citiamo anche Galeata, Santa Sofia e Predappio tutti tre i quattro e i dieci km di distanza in linea d’aria.

Terremoto oggi in Indonesia: in nottata un sisma da 5.7 di magnitudo

Lasciandoci alle spalle la nostra penisola, tra le scosse di terremoto oggi riportare dall’Istituto la più intensa a livello generale risale alla tarda nottata tra ieri ed oggi, precisamente alle ore 2:51, ed è stato ascritto all’area marittima al largo dell’Indonesia: in questo caso la magnitudo è stata di addirittura 5.7 sulla scala Richter, in larga parte (fortunatamente) attutita dal fatto che l’ipocentro fosse ad una profondità di 48 km nel pieno del mare; mentre alle 10:45 un altro evento sismico ha interessato il largo della Tunisia con una potenza di 3.3 sulla scala di rilevazione tellurica.