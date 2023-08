TERREMOTO OGGI A COSENZA, M 2.1/ Ultime notizie Ingv: trema ancora la Calabria

TERREMOTO OGGI A FRASCINETO (COSENZA): LA SCOSSA M 2.1

Non è per fortuna una di quelle giornate di “tensione” per le tante scosse sismiche nel paese: l’unico terremoto oggi degno di nota è infatti quello avvenuto ancora una volta in Calabria questa mattina ma con potenza e impatto per nulla preoccupanti secondo il bollettino nazionale INGV. Si segnala dunque la scossa di terremoto avvenuto oggi alle ore 3.01 della mattina con ipocentro a circa 8 m di profondità sotto il livello del terreno e magnitudo Richter pari a 2,1.

L’area interessata è quella della provincia di Cosenza in Calabria, con l’epicentro registrato dal servizio INGV a Frascineto: altri comuni coinvolti – ma comunque tutti senza alcun danno da segnalare a cose, persone o strade – sono San Lorenzo Bellizzi, Castrovillari, Civita, San Basile, Morano Calabro, Cerchiara di Calabria, Cassano allo Ionio, Saracena, Francavilla Marittima, Alessandro del Carretto, Plataci, Viggianello.

LE ALTRE SCOSSE DI OGGI: TERREMOTO IN CALABRIA E A MALTA

Ancora Calabria interessata dalla seconda scossa di terremoto avvenuta oggi poco dopo la prima “assestata” sul territorio: con ipocentro a circa 37 km sotto il livello del mare, il servizio INGV segnala un terremoto sulla Costa Calabra sud orientale verso Reggio Calabria. Il sisma delle ore 3.28 è stato registrato con magnitudo 3.1 dunque più consistente della scossa cosentina, ma avvenuto al largo del mare Ionio e con dunque alcuna preoccupazione per cose, strade o persone.

L’epicentro è stato individuato infatti a circa 69 km di distanza da Reggio Calabria e 79 da Messina. Per chiudere la nostra rassegna quotidiana sugli eventi sismici segnaliamo la scossa avvenuta attorno a mezzanotte al largo dell’Isola di Malta, con grado M2.9 e anche qui alcun danno generato per fortuna per le comunità maltesi attorno alla città di Birzebbuga.

