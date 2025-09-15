Terremoto oggi a Cosenza di magnitudo 1.9 sulla scala Richter: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV

Sembra essere stata una nottata abbastanza tranquilla quella raccontata dal bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV e che riporta tutti i dettagli sugli eventi tellurici registrati nel corso delle ore notturne: complessivamente, l’intero bollettino conta un totale di appena 14 scosse, tutte con magnitudo abbondantemente (a parte una, ma ci arriveremo) inferiori al grado di 2 di magnitudo che è quello ritenuto necessario affinché il sisma venga avvertito dalla popolazione.

Delle 14 scosse di terremoto oggi riportare, l’unica effettivamente degna di nota è stata registrata attorno alle ore 3:40 di notte dalla sala sismica dell’INGV di Roma: dai dati raccolti, sembrerebbe trattarsi di una scossa di magnitudo 1.9 sulla scala Richter, rilevata alle coordinate 39.3733, 16.6382 che – se inserite in una mappa – ci portano al territorio del comune di Longobucco, alle porte di Cosenza; mentre positivo è il fatto che l’ipocentro fosse a una profondità di 14 km rispetto al suolo terrestre.

Quella di Longobucco è stata – a guardare l’intero bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto tellurico – l’unica delle scosse a superare l’1.5 di magnitudo e, infatti, per il secondo posto della “classifica” dobbiamo già scendere fino al grado 1.2 sulla scala creata dal fisico Richter: in questo caso, il sisma è stato rilevato alle ore 2:42 di notte nell’area del comune di Santa Sofia, in provincia di Folì-Cesena.

Sono state, invece, due le scosse di terremoto oggi rilevate a far registrare una magnitudo di 1.1 sulla scala Richter, entrambe risalenti a pochi minuti dopo la mezzanotte odierna (alle 00:04 e alle 00:06) sul territorio di Montieri, alle porte di Grosseto; mentre come vediamo spesso in questi bollettini, anche nella giornata di oggi si è verificato un piccolo sciame sismico in quel di Perugia con tre differenti scosse registrate nelle ultime ore: i comuni colpiti sono stati quelli di Poggiodomo, Pietraluna e Gubbio, con magnitudo che oscillavano tra lo 0.6 e lo 0.8 sulla scala Richter.

