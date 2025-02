Torna a farsi particolarmente lungo il bollettino dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che riporta tutte le scosse di terremoto oggi registrate nei vari angoli del mondo e – in particolare – nel nostro bel paese: ciò che emerge dalle ultime ore di rilevazioni è che la nottata sembra essere stata particolarmente intensa dal punto di vista dei movimenti tellurici con diciotto differenti eventi registrati sul solo territorio italiano ed altri due esteri che – peraltro – risultano essere le scosse di terremoto oggi rilevate dall’Istituto che hanno raggiunto la maggiore intensità.

Partendo proprio da qui, è interessante sottolineare che la scossa di terremoto oggi più elevata dal punto di vista della magnitudo è quella che si è registrata – peraltro prima della giornata – attorno all’una e nove minuti nell’arcipelago vulcanico di Vanuatu in Australia: l’epicentro sembra essere stato nell’area territoriale marittima della capitale Port Vila e la magnitudo rilevata è stata di addirittura 6.2 sulla scala Richter; ma fortunatamente sembra che non ci siano stati problemi o danni di alcun tipo.

Similmente, il secondo – e più intenso – terremoto oggi rilevato dall’Ingv è da ascrivere all’area territoriale della Croazia e in particolare alla costa di Pag vicino a Cassione nella contea di Zara (ed in particolare sul territorio scarsamente abitato tra RT Proboj ed RT Zaglav): in questo caso la magnitudo è stata di 3.0 sulla scala tellurica e – similmente al caso australiano – ad ora non risulta che ci siano stati danni o feriti di alcun tipo.

Passando ora – nella nostra scoperta del bollettino sulle scosse di terremoto oggi rilevate dall’Ingv – alla nostra bella Italia, come riportato nel titolo di questo articolo l’evento tellurico più importante della precedente nottata ha riguardato l’area territoriale di Cetraro, poco distante da Cosenza: secondo i dati dell’istituto, il sisma si è sviluppato attorno alle ore 3:04 della notte, raggiungendo una magnitudo di 2.2 sulla scala Richter che è stata – fortunatamente – ben attutita dalla profondità di 33 km alla quale è stato identificato l’ipocentro sismico.

Tra le altre scosse di terremoto oggi riportate nel bollettino – poi – vale la pena soffermarci su quel triplo sisma da 1.7 di magnitudo che ha colpito tra le ore 2:07, le 4:45 e le 5:00 le aree di Quart (vicino ad Aosta), di Monterotondo Marittimo (in provincia di Grosseto) e della costa Ionica Crotonese; mentre andando a scendere dal punto di vista dell’intensità sismica, alle 3:08 si è rilevato un evento da 1.6 sulle coste di Ravenna e – poi – alle 7:59 uno di magnitudo 1.5 sul Monte Bianco, al confine tra Italia, Svizzera e Francia.