Il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall'INGV: nuova violenta scossa in Alaska, mentre la terra trema anche ai piedi del Vesuvio

Quella odierna non è stata affatto una nottata tranquilla dal punto di vista sismico con il consueto bollettino delle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV – ovvero, come sempre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – che ci parla di 18 differenti sismi registrati tra la mezzanotte e il momento in cui scriviamo: un numero certamente importante, ma ben compensato dal fatto che in pochissimi casi si è superato l’uno sulla scala Richter, con solamente due scosse particolarmente elevate.

Partendo proprio da queste ultime, guardando il bollettino sulle scosse di terremoto oggi l’INGV ne riporta una decisamente elevata, registrata attorno a mezzanotte e 28: si tratta di un sisma di magnitudo 6 sulla scala Richter, ascrivibile alle coordinate 54.6961, -160.0430 che – se inserite in una mappa – riportano ai mari territoriali dell’Alaska e in particolare al largo dell’isola Nagai e del rifugio naturalistico per lontre dell’isola Simeonof.

Senza spostarci così tanto lontani, invece, l’altro terremoto oggi particolarmente elevato – ma ben inferiore a quello dell’Alaska – risale alle ore 4:03 del mattino: si tratta di un sisma registrato in provincia di Cosenza con una magnitudo di 2.7 sulla scala di rilevazione tellurica, con l’epicentro alle coordinate 39.6482, 15.7293 che rimandano al largo della costa tra Scalea e Bonifati e un ipocentro ad addirittura 270 km di profondità che ha attutito la totalità degli effetti sismici.

Oltre a questi due eventi, però, dicevamo già prima che il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’istituto è particolarmente ricco di scosse e tra le più importanti vogliamo segnalarvi quella registrata appena 4 minuti dopo la mezzanotte nell’area del napoletano: si tratta di una scossa con magnitudo 1.1 il cui epicentro è stato registrato proprio ai piedi del cosiddetto “Gran cono” del vulcano Vesuvio, a una profondità di meno di 1 km.

Similmente, tra le scosse di terremoto oggi registrate possiamo anche citare – in ordine di intensità secondo la scala Richter – quella da 1.8 di magnitudo registrata alle 7:50 del mattino alle porte di Siracusa, nel comune di Floridia; oppure quella che alle 2 di notte precise si è registrata alle porte di Vibo Valentia (precisamente nel comune di Serra San Bruno) con una magnitudo di 1.7; ma anche il quadruplo sisma che tra le 6:06, le 6:12, le 6:13 e le 8:18 ha colpito l’area di Monteleone di Spoleto, alle porte di Perugia.