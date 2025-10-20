Il bollettino dell'INGV sulle scosse di terremoto oggi registrate: a Cosenza un sisma da 2.7 di magnitudo, ma preoccupa la situazione in Albania

Sembra essere stata una nottata piuttosto movimentata quella raccontata dal bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramata – come ogni giorno – dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con un totale di 23 differenti scosse delle quali sei localizzate fuori dal territorio italiano tutte superiori al grado 2 di magnitudo; mentre interamente a preoccupare – ma ne paliamo in un altro articolo – è soprattutto la situazione ai Campi Flegrei al centro di un lunghissimo sciame sismico che perdura ormai dalle primissime ore della giornata di ieri e non accenna a diminuire.

Al di là della situazione partenopea, qui vogliamo concentrarci sulle scosse di terremoto oggi riportare dall’INGV nel resto del territorio nazionale ed estero, partendo proprio da quest’ultimo: le sei scosse a cui facevamo riferimento poco fa sono state tutte localizzate tra la mezzanotte e 33 e l’una e 24 di oggi in Albania, grosso modo tra i comuni di Memaliaj e Skrapar con magnitudo in tutti e sei i casi superiori al 2 sulla scala Richter.

Il picco delle scosse di terremoto oggi registrate in Albania è stato toccato, in particolare, a mezzanotte e 59 minuti con una magnitudo di addirittura 3.9 sulla scala di intensità tellurica e altrettanto importanti sono stati gli eventi registrati a mezzanotte e 33, all’una e 08 e all’una e 24, tutti e tre oscillanti tra un minimo di 2.7 e un massimo di 2.9 di magnitudo; mentre per ora non sembrano esserci – fortunatamente – notizie in merito a danni o feriti.

Terremoto oggi a Cosenza di magnitudo 2.7: il bollettino completo diramato dall’INGV

Lasciandoci alle spalle l’Albania, il protagonista italiano del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV è stato il comune di Lattarico, alle porte (circa 18 km di distanza) di Cosenza: alle 3:06, infatti, la sala sismica romana dell’Istituto ha rilevato una scossa di 2.7 di magnitudo che si è sviluppata a una profondità di appena 7 km rispetto al suolo terrestre; ma anche in questo caso – nuovamente, per fortuna – salvo qualche spavento nel cuore della notte non si sono registrati danni o problemi.

Il resto delle scosse di terremoto oggi rilevate, invece, non sembra essersi neppure avvicinato al grado 2 della scala Richter con il solo sisma delle ore 1:02 che con la sua magnitudo di 1.6 registrata nell’area di Norcia (in provincia di Perugia) poteva destare qualche preoccupazione; mentre segnaliamo anche – sempre nel perugino – il doppio sisma tra le due e 16 e le due e 29 che è stato registrato a Cerreto di Spoleto con magnitudo tra l’1.4 e l’1.6 sulla scala tellurica.