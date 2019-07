Terremoto oggi a Creta: scossa M 5.3 su isola/ Ingv, ancora panico sisma in Grecia

Nuova scossa di terremoto in Grecia, questa volta sull’Isola di Creta con un grado di magnitudo che ha raggiunto i 5.3 sulla scala Richter, dunque assai forte. Sembra non finire mai questa estate da incubo per la Grecia e le sue isole, attraversate da continui episodi sismici con fortissima magnitudo e diversi crolli che purtroppo non lasciano tranquilli autorità, cittadini e turisti che ogni giorno affollano le bellezze mediterranee della Grecia: questa mattina alle ore 6.40 (in Italia) l’isola di Creta è stata attraversata da una pesante scossa di terremoto che ha fatto svegliare larga parte della popolazione ma che, stando alle prime informazioni che giungono dal luogo, non avrebbe generato danni particolari, crolli o peggio ancora vittime. Secondo i dati dell’INGV, il sisma è avvenuto ad una profondità come ipocentro a 71 km sotto il livello del terreno il che probabilmente ha evitato il peggio: se fosse avvenuto ad una profondità più superficiale, probabilmente le scosse e fortissime vibrazioni avvertite avrebbero generato danni ben peggiori e probabilmente crolli come visto pochi giorni fa sempre in Grecia.

TERREMOTO A CRETA: ANCORA PANICO IN GRECIA

Larga paura tra i cittadini e i turisti che si sono riversati per strada in attesa di capire cosa stesse accadendo: al momento ripetiamo non si hanno notizia di crolli o vittime ma il terremoto M 5.3 Richter ha comunque spaventato tanti in quel di Creta. La scossa è stata registrata a 31 chilometri a nordovest di Heraklion, vicino a Malevizi con boati e tremori avvertiti per quasi un minuto. Solo tre giorni fa un altro forte terremoto era avvenuto in Grecia a soli 20 km da Atene: M 4.6 in quel caso ma senza crolli particolari come invece avvenne lo scorso 19 luglio con un sisma sempre vicino ad Atene di magnitudo 5.1 Richter. L’estate greca trema sempre di più e gli esperti non sanno dire se lo “sciame” proseguirà ancora o vi sarà una tregua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA