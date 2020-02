Terremoto oggi a Crotone M 2.2/ Ingv ultime scosse: continui sismi in Calabria

Segnaliamo le scosse di terremoto che sono state registrate oggi dai sismografi. Come al solito ci facciamo aiutare dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, che puntualmente localizza a registra tutti i sismi sul suolo italiano e non. L’ultimo ci giunge dalla costa ionica crotonese della Calabria, una zona che sta continuando a tremare negli ultimi giorni. La scossa più recente si è verificata alle ore 1:34 della notte fra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, ed ha avuto una magnitudo lieve, pari a 2.2 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche precise sono state 39.41 gradi di latitudine e 17.21 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato identificato ad una profondità di 18 km sotto il livello del mare. Il sisma ha interessato i comuni di Cirò Marina, Cirò, e Crucoli, paesi che ormai ogni giorno segnaliamo su questa pagina per qualche evento tellurico. Il terremoto di questa notte non ha provocato danni ne feriti, ma rientra in uno sciame sismico di tre scosse superiori alla magnitudo 2.0 gradi, fra cui quella di m 2.3 delle 23:02 di ieri sera.

TERREMOTO OGGI A COSENZA M 2.4

Alle ore 00:40 della scorsa notte ha tremato nuovamente la Calabria ma sul versante opposto, nel mar Tirreno meridionale. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, con un epicentro localizzato a 71 chilometri da Cosenza e 85 da Lamezia Terme. L’evento sismico ha avuto una profondità di 240 chilometri sotto il livello del mare, dato che ha praticamente “soffocato” lo stesso terremoto. Anche questa zona, come quella del crotonese, nonché del catanzarese, sta continuando a registrare scosse negli ultimi mesi, fortunatamente nessuna di forte impatto. Proprio lungo il mar Tirreno meridionale era stato registrato un altro movimento tellurico poco prima delle ore 21:00, di magnitudo 2.4: in nessun caso si sono verificati danni o feriti.

