Terremoto oggi a Fermo M 3.6/ Ingv ultime scosse: paura questa notte nelle Marche

Sono diverse le scorse di terremoto che si sono verificate quest’oggi sul territorio italiano, tutte puntualmente e opportunamente segnalate dai professionisti dell’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. Partiamo dalla scossa di terremoto di oggi decisamente più significativa, quella che è stata registrata nelle Marche, una delle regioni a maggior rischio sismico d’Italia. Nel dettaglio si è trattato di un evento di magnitudo 3.6 gradi della scala Richter, quindi moderato, localizzato a 2 chilometri a sud ovest di Montegiorgio, in provincia di Fermo.

L’epicentro ha avuto coordinate geografiche pari a 43.12 di latitudine e 13.52 di longitudine, mentre la profondità è stata di 29 chilometri sotto il livello marino. Tanti i comuni limitrofi che hanno avvertito il sisma, ed oltre al già citato Montegiorgio segnaliamo Monte Vidon Corrado, Belmonte Piceno, Falerone, Servigliano, Montappone e Massa Fermana. A livello di città, invece, le più vicine all’epicentro sono state Teramo, Ancona e Folingo, ad una distanza massima di 70 chilometri.

TERREMOTO OGGI ANCHE A FIRENZE

Rimanendo in zona, si è verificata un’altra scossa di terremoto oggi, di preciso a Monte Vidon Corrado, a due chilometri di distanza da Montegiorgio, ma fortunatamente più leggera, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. La scossa di M 3.6 è stata registrata alle ore 2:22 della notte passata, fra domenica 20 e lunedì 21 dicembre, mentre questa più lieve, alle ore 2:24, soltanto 120 secondi seguenti. Infine, rimanendo in centro Italia, segnaliamo un movimento tellurico verificatosi in territorio toscano, di preciso a due chilometri a nord est dalla nota località di Scandicci, in provincia di Firenze. Alle ore 5:33 di questa mattina, lunedì 21 dicembre, una scossa di magnitudo 2.0 gradi è stata localizzata dall’Ingv in un luogo con coordinate geografiche di 43.77 di latitudine e 11.2 di longitudine, e con una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In tutti e tre i casi, il sisma non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti.

