Terremoto oggi a Firenze da 2.6 di magnitudo: il bollettino di domenica 26 ottobre dell'INGV e tutti gli aggiornamenti in diretta

È stata una nottata – e a ben guardare anche una serata, considerando quanto accaduto ad Avellino attorno alle 21 di sera – decisamente movimentata dal punto di vista delle scosse sismiche, tanto che il bollettino dell’INGV sulle scosse di terremoto oggi diramato riporta quasi una 30ina di eventi tellurici dei quali una buona parte hanno superato – talvolta abbondantemente – il grado 1 di magnitudo; tutto, peraltro, con alcune scosse che hanno interessato anche l’area napoletana dei Campi Flegrei.

Partendo – come sempre facciamo – dal terremoto oggi riportato nel bollettino dell’Istituto la cui magnitudo ha superato nettamente quella degli altri dobbiamo spostarci sul territorio di Marradi: in provincia di Firenze, infetti, nei secondi successivi allo scoccare delle ore 2:40 si sono registrate due differenti scosse che hanno toccato magnitudo di 2.2 e 2.6 sulla scala Richter; entrambi localizzati a meno di 7 km rispetto al suolo terrestre.

Similmente – ma in questo caso dobbiamo spostarci dalla nostra bella Italia – nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato emerge anche un altro evento ben più importante: nei pressi dell’isola Vanuatu in Australia, infatti, alle ore 1:28 di notte si è verificato un sisma da addirittura 6 di magnitudo, fortunatamente ben attenuato dal fatto che si sia verificato in mare aperto; senza peraltro aumenti dell’allerta tsunami o – ovviamente – danni alle infrastrutture.

Tornando in Italia, tra le scosse di terremoto oggi registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, possiamo anche segnalarvi – sempre in ordine di entità – che alle 4:40 di notte si è verificato un terremoto da 2.4 di magnitudo al largo delle coste calabresi; mentre un paio di ore prima (precisamente alle 2:45) un altro evento ha interessato il territorio di Montefredane, in provincia di Avellino, con una magnitudo di 2.1 sulla scala Richter.

Non solo, perché come spesso notiamo in questi nostri articoli, sono state parecchie le scosse di terremoto oggi registrate nei vari comuni limitrofi a Perugia: infatti, da mezzanotte e 51 alle 14:48 del pomeriggio odierno, l’Istituto ha rilevato 12 differenti scosse che hanno coinvolto a vario titolo i comuni di Gubbio, Norcia, Pietralunga, Valfabbrica, Fossato di Vico, Cerreto di Spoleto, Spoleto e Scheggino, con magnitudo comprese in tutti e 12 i casi tra un minimo di 0.6 e un massimo di 2.4; quest’ultimo – in particolare – a Fossato di Vico alle ore 8:12 del mattino.