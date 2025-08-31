Terremoto oggi di magnitudo M 2.4 a Firenze e Ragusa, i dati INGV e le ultime scosse: da Montespertoli a Santa Croce Camerina, l'attività sismica odierna

TERREMOTO OGGI A FIRENZE: LA MAPPA DEL SISMA

Due scosse di terremoto oggi hanno avuto la stessa intensità, fortunatamente bassa: magnitudo M 2.4 sulla scala Richter, sia in Toscana sia in Sicilia. Partiamo da quello più recente dei due, il sisma avvenuto un minuto dopo le 8 in provincia di Firenze, e più precisamente a 3 chilometri da Montespertoli, con epicentro che è stato individuato a latitudine 43.6228, longitudine 11.0602 e ipocentro a 9 chilometri di profondità.

Terremoto oggi a Messina, magnitudo 1.9/ INGV ultime scosse: lieve sciame sismico a Perugia

La Sala Sismica dell’Ingv, che ha raccolto i dati per il consueto aggiornamento e monitoraggio dell’attività sismica, fornisce anche un elenco dei Comuni più vicini all’epicentro, come Castelfiorentino, Certaldo, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Montelupo Fiorentino, Gambassi Terme, Barberino Val d’Elsa, Montaione, Empoli e Capraia e Limite, che sono nell’area di 15 chilometri dal punto in cui è avvenuta la scossa di terremoto oggi. Quella che, invece, è stata riscontrata sull’isola è stata registrata a nove minuti dalle 3.

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, magnitudo Md 2.3/ INGV ultime scosse: sisma vicino Pozzuoli e Bacoli

TERREMOTO OGGI NELLA ZONA DI RAGUSA: I DATI INGV

Nel caso del terremoto oggi registrato in provincia di Ragusa, l’epicentro è stato localizzato a 6 chilometri da Santa Croce Camerina, ancor più precisamente a latitudine 36.8027, longitudine 14.5818 e ipocentro con profondità a 28 chilometri. Anche in questo caso non manca la lista dei Comuni più vicini all’area in cui è avvenuto il sisma, che nella fattispecie comprende, tenendo conto di una zona di 20 chilometri dall’epicentro, Scicli, Comiso, Vittoria, Modica e Ragusa. Queste due sono le scosse sismiche che hanno superato finora la soglia della magnitudo M 2 sulla scala Richter, ma vi sono altri 17 eventi sismici, di intensità ancor più bassa, che sono segnalati dalla Sala Sismica dell’Ingv, perché l’attenzione resta sempre alta e il monitoraggio è costante.