Terremoto oggi a Firenze: ultime notizie e aggiornamenti in diretta per lunedì 7 luglio 2025 da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Prosegue il nostro ormai consueto appuntamento con le scosse di terremoto oggi rilevate dell’INGV – come sempre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – sul territorio del nostro bel paese con un lunedì 7 luglio 2025 che (almeno, fino a questo momento) sembra essere partito con una generale quiete: dalla mezzanotte al momento in cui scriviamo queste righe, infatti, si sono registrati in totale solamente 9 scosse di terremoto, tutti sotto il 2.1 di magnitudo.

Entrando già nel merito delle scosse di terremoto oggi rilevate, vale le pena partire – quasi ovviamente – dall’evento tellurico più importante della mattinata: per farlo dobbiamo spostarci fino a Firenze e, precisamente, a Barberino di Mugello dove si è registrata una scossa da 2.1 di magnitudo sulla scala Richter alle ore 1:27 di notte; con l’epicentro localizzato precisamente alle coordinate 44.0392, 11.3153 – a circa 30 km di distanza da Firenze – e l’ipocentro a una profondità di 44 km.

Sempre in ordine di intensità, tra le scosse di terremoto oggi riportate nel bollettino dell’INGV saltano all’occhio anche quei due eventi registrati a Crotone nel corso della notte: il primo è stato alle ore 3:44 e 4 secondi in quel di Crotonei (alle coordinate 39.1535, 16.6002) con una magnitudo di 1.5 sulla scala tellurica; mentre il secondo è stato registrato circa una 50in di secondi dopo nel medesimo comune, con la magnitudo che ha raggiunto – in questo caso – il grado 0.8 sulla scala Richter.

Giornata, insomma, tranquilla, con tutte le altre scosse di terremoto oggi registrate dell’istituto che si sono mantenute piuttosto in basso sulla scala Richter: seguendo l’ordine di intensità, infatti, possiamo segnalarvi un altro terremoto da 1.3 di magnitudo che si è registrato alle ore 1:29 in quel di Preci (poco distante da Perugia) che si è sviluppato a una profondità di 10 km rispetto al suolo terrestre; mentre il successivo per potenza risale alle ore 3:39 con una magnitudo di 1.2 registrata ad Acqualanga (Pesaro e Urbino).

Proseguendo – e concludendo – il nostro odierno viaggio nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi rilevate, dobbiamo ancora citare necessariamente il doppio evento da 1.1 di magnitudo che si è registrato tra le ore 3:08 e le 8:13 nei comuni di Pizzoli (L’Aquila) e Toro (Campobasso); ma anche il sisma da 1 di magnitudo che alle ore 6:30 si è rilevato a Serravalle di Chienti (Macerata) e – infine – quello da 0.9 registrato alle ore 6:08 nel piccolo comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia).