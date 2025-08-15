Terremoto oggi in provincia di Foggia di magnitudo 1.8, ultime notizie: sisma sulla Costa Garganica, i dati Ingv sull'attività sismica a Ferragosto

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI FOGGIA: I DATI

Altre scosse di terremoto oggi sono state registrate dalla Sala Sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con sede a Roma, ma fortunatamente la loro intensità è bassa, quindi non ci sono motivi di apprensione per gli esperti.

La mappa dell’attività sismica odierna ci porta in Puglia, perché finora la scossa sismica più intensa è quella registrata sulla Costa Garganica, con un terremoto di magnitudo ML 1.8 a Ferragosto: è avvenuta alle ore 2:46 di oggi, venerdì 15 agosto 2025, con epicentro individuato a latitudine 41.9657, longitudine 15.4557 e ad una profondità di 11 chilometri.

Terremoto Campi Flegrei/ Sciame sismico di bassa magnitudine, nuovi studi su bradisismo

Per quanto concerne i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma, la Sala Sismica ne ha individuati cinque, tutti in provincia di Foggia: da Lesina a San Nicandro Garganico, passando per Poggio Imperiale, Isole Tremiti e Apricena. Invece, l’ultima scossa finora registra è quella di magnitudo ML 0.8, delle ore 7:17, ma registrata in questo caso in Emilia-Romagna, a 4 chilometri da Pievepelago, in provincia di Modena.

Terremoto oggi a Torino, magnitudo 2/ Ultime notizie INGV: quattro scosse nell'area del Vesuvio

TERREMOTO OGGI: DALLA PROVINCIA DI ROMA A BOLZANO

Per la seconda scossa di terremoto oggi più forte, ma comunque non preoccupante, ci spostiamo nel Lazio, dove ne è stata registrata una di magnitudo ML 1.7 sulla scala Richter, con epicentro a 6 chilometri da Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma.

Sono disponibili anche le coordinate geografiche dell’epicentro di questo sisma, che infatti è avvenuto a latitudine 41.9102, longitudine 12.7728 e ipocentro a 14 chilometri. I Comuni entro i 10 chilometri dal punto in cui è avvenuto il sisma sono Tivoli, San Gregorio da Sassola, Colonna, Zagarolo, Casape, San Cesareo e Poli.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 53 sismi, ma situazione complessivamente stazionaria

Il viaggio tra le scosse di terremoto oggi ci porta anche a Bolzano per il sisma di magnitudo ML 1.6 sulla scala Richter che è stato registrato alle 5:25 a 8 chilometri da Moso in Passiria, e più precisamente a latitudine 46.8920, longitudine 11.2243 e ipocentro a 4 chilometri. Ma l’attività di monitoraggio dell’Ingv non si ferma, anzi è costantemente attiva per una vigilanza sempre precisa e puntuale.