Terremoto oggi a Foggia di magnitudo 2.1 sulla scala Richter: tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV

Tornando a dare la nostra consueta e abituale occhiata al bollettino delle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV – come sempre vi ricordiamo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -, le ore tra la mezzanotte odierna e il momento in cui scriviamo queste righe sembrano essere state piuttosto tranquille dal punto di vista sismico: secondo l’istituto, infatti, sul nostro territorio si sono registrate solamente una decina di eventi tellurici, tutti attorno all’uno di magnitudo e in un solo caso superiori al due.

Prima di arrivare al bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato, però, vale la pena guardare un attimo indietro fino alla giornata di ieri – ovvero sabato 26 luglio 2025 – in cui l’INGV ha rilevato nella sua sala sismica di Roma un importate terremoto di magnitudo 6.3 che si è sviluppato al largo delle coste dell’Australia circa una 15ina di minuti dopo le 18: la buona notizia è stato localizzato alle coordinate -57.6703, 157.5080 che rimandano al mare, con un profondità di 30 km tale da attutirne tutti gli effetti negativi.

Tutte le scosse di terremoto oggi rilevate dell’INGV in Italia: a Foggia un sisma di magnitudo 2.1

Tornando a noi, nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi rilevate emerge in particolare un sisma – il più importante, almeno nel momento in cui scriviamo – di magnitudo 2.1 che ha colpito la Costa Garganica di Foggia: erano da poco passate le 6:29 del mattino e a differenza dell’evento australiano di ieri, pur essendo anche questo in mare, la distanza dalla costa era di meno di 7 km, con una profondità di appena 4; ma anche qui non sembra che vi siano – fortunatamente – stati danni di alcun tipo.

Sempre in ordine di intensità, tra le scosse di terremoto oggi riportate dell’INGV possiamo anche citare quella di magnitudo 1.6 che si è registrata a 4 km di distanza dal comune di Castel Sant’Angelo, in provincia di Rieti, alle ore 4:54 del mattino, oppure il terremoto di magnitudo 1.4 rilevato sul confine tra Francia e Italia alle 8:52; mentre sono stati ben quattro i sismi da 1.3 di magnitudo rilevati tra Tolentino (vicino a Macerata), Monteroni d’Arbia (Siena), Norcia e Montefalco (entrambe vicine a Perugia) in orario compresi tra le 2:36 e le 5:46.