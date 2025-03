Sono più di trenta (esattamente 33 nel momento in cui scriviamo) le scosse di terremoto oggi riportate dall’INGV nel consueto bollettino quotidiano, tutte registrate dalla mezzanotte odierna in varie aree del nostro bel territorio, ma con una predominanza assoluta tra Catanzaro e Grosseto in cui – ma ci torneremo dopo nel dettaglio – si sono registrare 17 delle scosse complessive; mentre a livello di intensità per ora sembra che non sia emerso nessun terremoto oggi in grado di causare danni, con magnitudo medie di poco superiori al grado 1 sulla scala Richter e un picco raggiunto attorno alle due di notte di 2.2 di magnitudo.

Partendo proprio da qui, il terremoto oggi più potente è stato registrato dall’INGV – appunto – alle 2:14 e ha colpito il territorio di Torremaggiore in provincia di Foggia, fortunatamente senza causare alcun tipo di danno dato che l’intensità tellurica è stata in larga parte attutita dall’ipocentro rilevato a 17 km di profondità; mentre il secondo evento più rilevante (nonché unico altro superiore al grado 2) è stato registrato alle 2:01 di notte nell’area di Montieri, in provincia di Grosseto.

Terremoto oggi: tra Catanzaro e Grosseto sono state rilevate 17 differenti scosse

Al di là di queste due scosse di terremoto oggi rilevate dall’INGV – e fermo restando che in nottata, attorno alle 3:52 ce n’è stata anche un’altra ai Campi Flegrei di magnitudo 1.1 -, è interessante soffermarci su quanto sta accadendo tra Catanzaro e Grosseto: la provincia toscana, infatti, da mezzanotte e 51 fino alle 3:23 è stata interessata da otto differenti eventi tellurici tutti ascrivibili al già citato territorio di Montieri, con un picco di magnitudo di 2.1 e un minimo di 0.9 (rispettivamente alle 2:01 e alle 00:51); ma per ora non pare che ci siano stati danni rilevanti a strutture o persone.

D’altra parte, nel bollettino sulle scorre di terremoto oggi diramato dall’INGV, particolare attenzione è posta anche sul territorio di Catanzaro già al centro nei giorni scorsi di alcuni sciami sismici particolarmente rilevanti ed oggi interessato da 9 differenti sismi: i comuni colpiti sono stati quelli di Miglierina – con 6 eventi -, Tiriolo – 2 eventi – e Marcellinara, con magnitudo comprese tra lo 0.9 e l’1.7 sulla scala Richter.