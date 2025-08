Terremoto oggi a Foggia di magnitudo 2.3 sulla scala Richter: tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV

È ancora una volta – dopo lo scorso mercoledì 30 luglio – la Russia protagonista del consueto bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dal nostrano Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che riporta (anche qui: come di consueto) tutti gli eventi tellurici registrati nelle ultime ore sia sul nostro territorio nazionale, che nel resto del mondo; parlandoci di una nottata particolarmente complessa anche per i residenti dei napoletani Campi Flegrei.

Al di là del territorio napoletano – che approfondiremo in un articolo a parte -, qui vogliamo soffermarci sulle altre scosse di terremoto oggi rilevate dall’INGV, dicendovi fin da subito che il sisma più intenso individuato sulla nostra penisola risale alle ore 2:44 di questa notte: secondo i dati raccolti dall’Istituto, proprio a quell’ora – infatti – la terra è tremata in corrispondenza della Costa Garganica alle porte di Foggia, a poco meno di 10 km di distanza dal comune di Lesina, raggiungendo una magnitudo di 2.3 sulla scala Richter.

Sempre in Italia, secondo il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV, si è verificato anche un evento tellurico che ha raggiunto il grado 1.7 di magnitudo: precisamente l’Istituto l’ha rilevato alle ore 1:33 nell’area di Monchio delle Corti (in provincia di Parma, ma più vicino a La Spezia), ma grazie a un ipocentro – ovvero la profondità rispetto al suolo terrestre – localizzato a 21 km di profondità non si sono verificati danni di alcun tipo.

Similmente, nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV, emergono anche tre differenti scosse, tutte con una magnitudo di 1.6 sulla scala Richter: la prima risale ad appena 9 minuti dopo la mezzanotte ed è stato registrato nell’area di Sellano (sul territorio comunale di Perugia); e mentre la seconda è stata rilevata all’una e 24 in quel di Villarosa (all’interno del consorzio comunale di Enna), la terza è arrivata alle 2:18 sulle coste marittime di Cosenza.

Infine – come dicevamo in apertura – sempre nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV emerge anche a pienissimo titolo un nuovo, violento, sisma sul territorio della Russia: a differenza dello scorso mercoledì, questo si è registrato al largo delle Isole Curili e ha raggiungo una magnitudo di addirittura 6.8 sulla scala Richter che ha già comportato un nuovo aumento nel livello di allerta tsunami nell’area della Kamchatka.