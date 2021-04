Terremoto oggi a Frosinone M 2.6/ Ultime notizie Ingv, tremano anche le Isole Eolie

Sono diverse le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia: andiamo ad analizzarle insieme. La scossa più potente si è verificata in quel di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone, nella regione Lazio. Il sisma è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 2:46 della scorsa notte, in una località con coordinate geografiche pari a 41.72 gradi di latitudine, 13.71 di longitudine e un ipocentro, una profondità, di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, diversi i comuni che hanno avvertito il sisma, a cominciare da Campoli Appennino, passando per Alvito, Vicalvi, Fontechiari, e arrivando fino a Pescosolido. A livello di città, invece, si segnala la presenza di Latina, L’Aquila, Velletri e infine Chietri, in un raggio compreso fra i 70 e gli 80 chilometri dall’epicentro. L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto oggi in quel della provincia di Messina, sulle Isole Eolie.

TERREMOTO OGGI A FROSINONE, ISOLE EOLIE E PERUGIA

Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato quest’oggi alle ore 1:47 di notte. Le coordinate geografiche del terremoto odierno sono state 38.5 gradi di latitudine e 15.13 di longitudine, con una profondità decisamente importante di 169 chilometri sotto il livello del mare, il che ha ovviamente attutito gli effetti. Essendo avvenuto sulle Isole Eolie il terremoto di oggi è stato avvertito solo da Lipari, mentre per quanto riguarda le città nelle zone limitrofe segnaliamo la presenza di Messina a 50 chilometri e di Acireale a 99. Infine l’Ingv segnala un ultimo terremoto avvenuto oggi in Italia, leggasi una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter in quel di Valfabbrica, in provincia di Perugia (regione Umbria). La scossa è stata registrata alle ore 4:01 della scorsa notte, con coordinate geografiche a 43.13 gradi di latitudine e 12.56 di longitudine, con una profondità di 9 km.

