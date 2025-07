È tempo di controllare il consueto bollettino quotidiano sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (o, semplicemente, INGV) e in costante aggiornamento con tutti gli eventi tellurici che vengono registrati nel corso delle ore: nel momento in cui scriviamo, complessivamente, in Italia si sono registrati in totale 16 differenti scosse di terremoto; alle quali se ne devono aggiungere anche altre due registrate all’estero.

Proprio queste ultime due, sono – per ora – le scosse di terremoto oggi più elevate dal punto di vista della potenza con un sisma che ha raggiunto addirittura una magnitudo di 6.5 sulla scala Richter, registrato in Indonesia: second i dati registrati dall’INGV risalirebbe alle ore 7:49 italiane e l’epicentro sembra essere stato alle coordinate -6.2191, 131.2000 che rimandato al mare al largo dell’isola di Tual; senza che fortunatamente vi siano stati danni.

Similmente, nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV spicca anche un secondo sisma estero, registrato dall’istituto al largo delle coste della Spagna: si tratta di un evento tellurico da 5.4 di magnitudo, con le coordinate dell’epicentro – ovvero 36.3779, -1.9398 – che ci rimandano alle acque tra Spagna e Algeria e, più precisamente, al largo della Almería, a sua volta non troppo distante da Granada.

Lasciando da parte il bollettino estero, possiamo dedicarci alle scosse di terremoto oggi registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella nostra bella Italia: l’evento più importante tra i 16 complessivi che citavamo prima risale alle ore 5:41 ed è relativo al territorio di La Spezia e – più precisamente – al comune di Calice al Cornoviglio, con una magnitudo di 2.0 sulla scala Richter e un ipocentro (come sempre: la profondità rispetto al suolo terrestre) localizzato a 11 km.

Sempre procedendo in ordine di intensità, nel bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto, spicca anche un sisma da 1.8 sulla scala Richter che si è registrato attorno alle ore 5:54 sul territorio di Messina, al largo della costa siciliano nordorientale; mentre di superiori al grado uno di magnitudo possiamo segnalare anche un evento da 1.7 alle porte di Macerata e tre differenti sismi da 1.5, registrati tra Molochio (Reggio Calabria), Frasso Sabino (Rieti) e Spezzano Albanese (Cosenza).