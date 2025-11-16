Terremoto oggi a L'Aquila di magnitudo 1.7 registrato dall'INGV nella nottata: tutti i dettagli del bollettino odierno e gli aggiornamenti in diretta

Come ogni mattina è il momento di dare un’occhiata al bollettino sulle scosse di terremoto oggi rilevate che è stato diramato nelle ore precedenti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con tutti i dati raccolti nel corso della notte: un bollettino – è bene ricordarlo – che riceve aggiornamenti costanti in base alle scosse di terremoto che si verificano e che continueremo a tenere sott’occhio per riportare (ovviamente in questo articolo!) a voi lettori tutti gli sviluppi degni di nota.

Entrando subito nel merito delle scosse di terremoto oggi registrate, possiamo dirvi che – fortunatamente – l’evento più intenso della nottata è arrivato fino a una magnitudo di 1.7 sulla scala Richter, appena sufficiente per essere avvertita dalla popolazione: il sisma – precisamente – è stato localizzato sul territorio di Villavallelonga, in provincia di L’Aquila (ma a 59 km di distanza da quest’ultima), alle ore 2 e 18 minuti; in un territorio che appare essere scarsamente abitato.

Il dettagli sul bollettino delle scosse di terremoto oggi rilevate: sei eventi tra Macerata e Perugia

Tenendo conto anche del terremoto aquilano, complessivamente l’INGV nella nottata – fino al momento in cui scriviamo, poco prima di mezzogiorno – ha registrato 15 differenti eventi: tra questi solamente uno non ha raggiunto il primo grado di magnitudo; mentre tutti gli altri oscillavano tra un minimo di 1.0 e un massimo di 1.4 sulla scala Richter, quest’ultimo valore raggiunto solamente ad Acri (vicino a Cosenza) alle 5:35 del mattino e sulla costa ligure di Savona alle 10:36 senza particolari danni in nessuna delle due aree.

Similmente, tra le 12 soccorre di terremoto oggi rilevate che restano da scoprire, l’esatta metà (ovviamente sei) è stata registrata tra Perugia e Macerata: nel primo caso i territori colpiti sono stati quelli di Preci, Poggiodomo e Costacciaro tra le 6:11 e le 9:16 con magnitudo oscillati tra lo 0.6 e l’1.3; mentre nel secondo caso sono stati coinvolti i territori di Camerino (all’1:51) e Sarano (due scosse di terremoto tra 10:58 e le 11:07), nuovamente con magnitudo tra l’1.1 e l’1.3 sulla scala Richter.