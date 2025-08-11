Terremoto oggi a Messina di magnitudo 2.6 sulla scala Richter: le ultime notizie dall'INGV anche sui violenti sismi in Messico e Turchia

Quella tra ieri e oggi – lunedì 11 agosto 2025 – è stata una nottata piuttosto movimentata per le numerose faglie sismiche italiane, con il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV (come sempre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che riporta una 20ina di eventi tellurici che in ben tra differenti casi hanno superato il grado due sulla scala tellurica messa a punto dal fisico e sismologo Charles Francis Richter.

Terremoto in Turchia di magnitudo 6.1/ Video: numerosi edifici crollati, almeno un morto e 29 feriti

Tra tutte e 20 le scosse di terremoto oggi registrate, la più importante è relativa al territorio sudamericano del Messico, registrata allo scoccare delle ore 4:21 dalla sala sismica di Roma e che ha raggiunto una magnitudo di 6.1 sulla scala Richter: la posizione precisa – secondo l’INGV – è stata identificata al largo della costa nei pressi di Juchitán e, fortunatamente, grazie a un ipocentro collocato a una profondità di 32 km gli effetti del sisma sono stati abbondantemente attenuati.

Terremoto Campi Flegrei: due scosse da 1.0 e 1.3 di magnitudo/ Le sciame sismico iniziato ieri

Situazione, insomma, positiva per il terremoto oggi in Messico, ma lo stesso non possiamo dire per quello che si è registrato ieri sera – precisamente a pochi minuti di distanza dalle 19 italiane – in Turchia: anche in questo caso la magnitudo è stata di 6.1 sulla scala Richter e sono decine i palazzi crollati sotto l’imponente scossa, tanto che nel momento in cui scriviamo è già stata anche diramata la notizia del ritrovamento del corpo, sotto le macerie, di un morto e del recupero di quelli di 25 feriti.

Terremoto oggi a Messina, ultime notizie INGV: trema la terra nei pressi dello Stresso tra Sicilia e Calabria

Tornando al presente e alla nostra bella Italia, secondo il bollettino sulle scosse di terremoto oggi rilevate nella penisola, l’evento più importante è stato registrato attorno alle ore 6:31 nell’are dello Stretto di Messina tra Sicilia e Calabria: secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un sisma da 2.6 di magnitudo a 11 km di profondità nel centro del mare tra Reggio Emilia e Santa Margherita Marina; peraltro anticipato da un altro terremoto oggi di magnitudo 1.4 nella stessa identica posizione.

Terremoto oggi a Vibo Valentia, magnitudo 2.7/ Ultime notizie INGV: in Micronesia sisma da 6.1

Sempre in Italia, il bollettino sulle scosse di terremoto oggi riporta anche un altro evento superiore al grado due, registrato alle ore 6:41 sulle coste di Imperia, a pochissima distanza dal comune di Sanremo, con una magnitudo di 2.3 e un ipocentro localizzato a 16 km di profondità rispetto al suolo terrestre; mentre tra le altre scosse odierne ve ne segnaliamo anche altre tre identiche da 1.7 di magnitudo che si sono registrate tra l’una e 19 e le 2:16 nei comuni di Gubbio (Perugia), Catanzaro e Smerillo (Fermo).