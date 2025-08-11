Terremoto oggi a Messina di magnitudo 2.6 sulla scala Richter: le ultime notizie dall'INGV anche sui violenti sismi in Messico e Turchia
Quella tra ieri e oggi – lunedì 11 agosto 2025 – è stata una nottata piuttosto movimentata per le numerose faglie sismiche italiane, con il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV (come sempre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che riporta una 20ina di eventi tellurici che in ben tra differenti casi hanno superato il grado due sulla scala tellurica messa a punto dal fisico e sismologo Charles Francis Richter.
Tra tutte e 20 le scosse di terremoto oggi registrate, la più importante è relativa al territorio sudamericano del Messico, registrata allo scoccare delle ore 4:21 dalla sala sismica di Roma e che ha raggiunto una magnitudo di 6.1 sulla scala Richter: la posizione precisa – secondo l’INGV – è stata identificata al largo della costa nei pressi di Juchitán e, fortunatamente, grazie a un ipocentro collocato a una profondità di 32 km gli effetti del sisma sono stati abbondantemente attenuati.
Situazione, insomma, positiva per il terremoto oggi in Messico, ma lo stesso non possiamo dire per quello che si è registrato ieri sera – precisamente a pochi minuti di distanza dalle 19 italiane – in Turchia: anche in questo caso la magnitudo è stata di 6.1 sulla scala Richter e sono decine i palazzi crollati sotto l’imponente scossa, tanto che nel momento in cui scriviamo è già stata anche diramata la notizia del ritrovamento del corpo, sotto le macerie, di un morto e del recupero di quelli di 25 feriti.
Terremoto oggi a Messina, ultime notizie INGV: trema la terra nei pressi dello Stresso tra Sicilia e Calabria
Tornando al presente e alla nostra bella Italia, secondo il bollettino sulle scosse di terremoto oggi rilevate nella penisola, l’evento più importante è stato registrato attorno alle ore 6:31 nell’are dello Stretto di Messina tra Sicilia e Calabria: secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un sisma da 2.6 di magnitudo a 11 km di profondità nel centro del mare tra Reggio Emilia e Santa Margherita Marina; peraltro anticipato da un altro terremoto oggi di magnitudo 1.4 nella stessa identica posizione.
Sempre in Italia, il bollettino sulle scosse di terremoto oggi riporta anche un altro evento superiore al grado due, registrato alle ore 6:41 sulle coste di Imperia, a pochissima distanza dal comune di Sanremo, con una magnitudo di 2.3 e un ipocentro localizzato a 16 km di profondità rispetto al suolo terrestre; mentre tra le altre scosse odierne ve ne segnaliamo anche altre tre identiche da 1.7 di magnitudo che si sono registrate tra l’una e 19 e le 2:16 nei comuni di Gubbio (Perugia), Catanzaro e Smerillo (Fermo).