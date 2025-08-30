Terremoto oggi a Messina di magnitudo 1.9 sulla scala Richter, ultime notizie INGV sulle scosse: lieve sciame sismico anche a Perugia, in Umbria

TERREMOTO OGGI SULLA COSTA SICILIANA

Dalla Sicilia all’Umbria, due lievi sciami sismici sono stati registrati nelle ultime ore in Italia, con il terremoto oggi più intenso tra tutti che è stato di magnitudo ML 1.9 sulla scala Richter. I dati raccolti dalla Sala Sismica dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Roma indicano che il sisma, avvenuto alle ore 1:45 di sabato 30 agosto 2025 sulla Costa siciliana nord-orientale, con epicentro registrato a latitudine 38.1463, longitudine 15.1222 e ipocentro ad una profondità di 10 chilometri.

Per quanto riguarda i Comuni individuati entro i 10 chilometri dall’epicentro di tale terremoto, tutti in provincia di Messina, Ingv indica Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Rodì Milici, Oliveri, Mazzarrà Sant’Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale. Dopo l’alba, invece, un terremoto di magnitudo ML 1.0 è avvenuto a 2 chilometri da Furnari, sempre in provincia di Messina.

TERREMOTO OGGI DA MALTA A PERUGIA

L’ultimo terremoto oggi registrato dall’Ingv è stato quello registrato a Malta, alle ore 9:50, di magnitudo mb 4.6 con epicentro individuato a latitudine 34.5146, longitudine 16.3718 e ad una profondità di 13 chilometri. Nelle ultime ore, però, uno sciame sismico è in corso in provincia di Perugia ed è in atto dalle ultime ore di ieri.

Nella giornata odierna è stata rilevata una scossa sismica di lieve entità, pari a magnitudo 1.3 ML, con epicentro situato a circa 2 km da Scheggia e Pascelupo. Le coordinate geografiche dell’evento sono 43.3900 di latitudine e 12.6657 di longitudine, mentre la profondità dell’ipocentro è stata stimata attorno agli 11 km.

Secondo i dati diffusi dall’INGV, il terremoto è stato avvertito in un’area che comprende diversi comuni entro un raggio di 20 km dall’epicentro: tra questi figurano Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Gubbio, Sigillo, Fossato di Vico e Pietralunga nella provincia di Perugia; Cantiano, Serra Sant’Abbondio, Frontone e Cagli in quella di Pesaro-Urbino; Sassoferrato nella provincia di Ancona.