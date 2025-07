Terremoto oggi alle Isole Eolie di Messina di magnitudo 3.1 sulla scala Richter: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV

Dopo una giornata di ieri abbastanza tranquilla – pur con qualche evento notevole, del quale vi avevamo parlato in quest’altro articolo -, il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’INGV torna a puntare i riflettori sul territorio siciliano con un sisma particolarmente violento che nel corso della nottata ha interessato la provincia di Messina; mentre al contempo all’estero se n’è registrato un altro ancor più violento e non sono mancate neppure le scosse lievi a cui siamo certamente abituati.

Partendo proprio delle due più violente scosse di terremoto oggi registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica a Vulcanologia, vale la pena soffermarci un attimo sulla nostra bella Italia: attorno alle ore 4:36 di notte, infatti, secondo l’INGV alle coordinate 38.7140, 15.2170 – che rimandano alle acque territoriali delle Isole Eolie, nel messinese – si è verificato un terremoto di magnitudo 3.1 sulla scala Richter, compensato – fortunatamente – da un ipocentro localizzato a una profondità di 258 km.

Spostandoci all’estero, invece, il bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato punto tutto sull’Islanda: proprio lì, infatti, alle ore 1:40 l’INGV ha rilevato da Roma un evento tellurico di ben 5.7 di magnitudo che è stato localizzato alle coordinate 64.7297, -17.0337 che – se inserite in una mappa – rimandano all’area del parco naturalistico della cappa di ghiaccio Vatnajökull che si trova a un’altitudine di 2mila 100 metri circa.

Tutte le scosse di terremoto oggi rilevate dall’INGV: il bollettino di lunedì 28 luglio

Oltre ai due eventi di cui vi abbiamo parlato – come accennavamo anche nell’apertura di questo articolo -, il bollettino con le scosse di terremoto oggi diramato dal noto istituto di rilevazione tellurica e vulcanologica contiene anche altre 14 eventi registrati tra la mezzanotte di oggi e il momento in cui stiamo scrivendo queste righe: come spesso accade il territorio maggiormente colpito è quello della provincia di Perugia che da solo è stato protagonista in ben 7 casi.

Nel dettaglio, i comuni perugini colpiti sono stati (in ordine orario) quelli di Sellano, Pietralunga, Cerreto di Spoleto, Fossato di Vico e Norcia con scosse di terremoto oggi variabili tra i gradi 0.7 e 1 di magnitudo; mentre al contempo i comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo (entrambi in provincia di Foggia) hanno registrato i sismi più intesi della nottata con – nel primo caso – un terremoto di magnitudo 1.4 alle ore 3:05 e – nel secondo – uno da 1.6 alle 3:49.